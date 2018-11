SVP unterstützt Keller-Sutter und Z'graggen

Heidi Z'graggen (CVP) und Karin Keller-Sutter (FDP) sollen den Sitz von Doris Leuthard (CVP) und Johann Schneider-Ammann am 5. Dezember beerben. So will es zumindest die SVP.

Die Partei hat bei einem zweistündigen Hearing entschieden, die beiden Frauen bei der Bundesratswahl zu unterstützen. Sowohl Keller-Sutter wie auch Z'graggen haben «langjährige Erfahrung in einer kantonalen Exekutive», so die Begründung der Partei. «Der SVP ist Konkordanz wichtig.»

Der Entscheid der Partei fiel eindeutig aus: Z'graggen und Keller-Sutter erhielten je 38 Stimmen aus der Fraktion; für Hans Wicki (16) und Viola Amherd (10) stimmten deutlich weniger Fraktions-Mitglieder.

Warum Keller-Sutter?

Keller-Sutter hat beim Thema Migration eine «klare Linie» verfolgt.

Warum Z'graggen?

Die CVP-Politikerin habe eine nicht «allzu enge Bindung an die EU». «Sie zeigt sich gegenüber dem EU-Rahmenabkommen doch eher skeptisch.»

Für die SVP sei eine frühe Anhörung wichtig gewesen. «Der Wähler hat ein Anrecht zu wissen, wen die SVP unterstützt», sagte Fraktionschef Thomas Aeschi.

Die übrigen Fraktionen haben die Anhörungen auf den kommenden Dienstag angesetzt. Am 5. Dezember entscheidet die Bundesversammlung, wer Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann im Bundesrat ersetzt.

Die FDP nominiert die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter und den Nidwalder Ständerat Hans Wicki für den Bundesrat. Die CVP schickt die Walliser Nationalrätin Viola Amherd und die Urner Regierungsrätin Heidi Z'graggen ins Rennen.





(bz)