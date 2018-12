SVP und SP jubeln, CVP und FDP büssen Macht ein

Kaum wurde bekannt, dass Guy Parmelin das Verteidigungsdepartement verlässt, prasselte Spott auf den neuen Wirtschaftsminister nieder.

Und das sagt die GSoA

Mit Viola Amherd steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des VBS. Für die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA spielt dies zwar eine untergeordnete Rolle. Gemäss Ronja Jansen aber hofft sie trotzdem, dass «die verheerenden Verfilzungen im von Männern dominierten Militär» in Zukunft abnehmen. Es zähle aber die Politik und nicht das Geschlecht: «Wir hoffen, dass Amherd von den finanziell vermessenen Armee- und Kampfjetprojekten Abschied nimmt.»

«Unglaublich. Da kommen drei SVP-Bundesräte nacheinander im VBS auf keinen grünen Zweig und jetzt solls Bundesrätin Amherd richten? Heisst das Verantwortung übernehmen?», so die grüne Nationalrätin Maja Graf. CVP-Nationalrat Philipp Kutter legte nach: «Der Wechsel von BR Guy Parmelin nach drei Jahren vom VBS ins WBF ist eine Flucht. Von A wie Alpenbitter bis K wie Kampfflugzeuge hatte er nicht gerade ein glückliches Händchen.»

VBS 23 Jahre lang in SVP-Hand

Und Lukas Stiefel von den Jungen Grünliberalen Zürich fragte sich auf Twitter derweil, wie Parmelin «mit rudimentären Englischkenntnissen internationale Handelspolitik» machen soll. Da ist allerdings vorgesorgt. Parmelin wird bei «komplexen Themen» nämlich einen Dolmetscher erhalten.

Die SVP, die das VBS-Departement 23 Jahre lang in ihren Händen hatte, begrüsst Parmelins Wechsel ins gewichtige Wirtschaftsdepartement. So sei die «Weiterführung einer klar bürgerlichen Politik sichergestellt», teilte die Partei mit. Das sei vor allem jetzt wichtig, so sich eine Abschwächung der Wirtschafts abzeichne. Die Partei werte es zudem als positiv, dass das Departement von Parmelins Erfahrung als Landwirt profitieren könne.

Machtverlust für die CVP

Mit dem Verteidigungsdepartement abfinden muss sich jetzt die neu gewählte Viola Amherd. Ihr wurde das Departement von den Amtskollegen gegen ihren Willen zugewiesen. Per Mehrheitsentscheid, wie Vizekanzler André Simonazzi an der Medienkonferenz sagte. Das VBS gilt als das Departement, das den geringsten Einfluss, aber viele Baustellen mit sich bringt. «Es ist sehr schwierig, sich in diesem Departement Lorbeeren zu holen», sagt Politologe Marc Balsiger.

Die Oberwalliserin selber hätte viel lieber das gewichtige Umwelt- und Verkehrsdepartement (Uvek) übernommen, das von Doris Leuthard an Simonetta Sommaruga ging. Die SP ihrerseits zeigte sich erfreut: Das Uvek berühre «mehrere Schlüsselthemen der sozialdemokratischen Politik». Die CVP betonte, sie sei «nicht enttäuscht», dass Amherd das VBS zufalle. Sicherheit sei ein wichtiges Thema für die CVP.

Nicht nicht nur das Herz der CVP, «auch jenes der Freisinnigen blutet mit dem Verlust des WBF», sagt Politologe Balsiger. Karin Keller-Sutter übernimmt das weniger gewichtige Justizdepartement. Es sei offensichtlich, dass sich SVP und SP die Schlüsseldepartemente zugeschanzt hätten. Allerdings sei es möglich, dass Keller-Sutter den Machtverlust mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Gestaltungswille ein Stück weit kompensieren könnte.

Was ändert sich nun mit den neuen Departementsvorstehern? Eine Übersicht.

Uvek Simonetta Sommaruga (SP)

WBF Guy Parmelin (SVP)

VBS Viola Amherd (CVP)

EJPD Karin Keller-Sutter (FDP)

Im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) warten Herausforderungen wie CO2-Reduktion, Energiewende, AKW-Rückbau, Gotthard-Strassentunnel, selbstfahrende Autos, Digitalisierung oder das neue Mediengesetz.«Das Uvek war Simonetta Sommarugas Wunschdepartement, sie wollte es schon vor acht Jahren. Jetzt wird sie alles daran setzen, die weiteren Etappen der Energiestrategie zügig umzusetzen. Dazu gehört auch der Rückbau des Atomkraftwerks Mühleberg. Das sind anspruchsvolle Aufgaben, aber Sommaruga arbeitet akribisch und ist eine begabte Mehrheitsbeschafferin. »Die Herausforderungen im Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) sind gross. Es ist für die flankierenden Massnahmen zuständig und spielt damit eine Schlüsselrolle in der Europapolitik. Wenn das Rahmenabkommen überhaupt noch eine Chance haben soll, muss der neue Departementschef die Sozialpartner ins Boot holen. Dafür braucht er ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Durchsetzungskraft. Die Landwirtschaftspolitik ist eine weitere Herausforderung.«Die SVP wollte sich mit dem WBF ein Schlüsseldepartement sichern, sie hat es als Deal mit der SP auch erhalten. Im VBS hat sich Parmelin nicht entfaltet, als Bildungsminister muss er allerdings gestalten. Die Digitalisierung liegt in seinen Händen.»Die grösste Herausforderungen für die neue VBS-Chefin sind die Pläne für die Luftverteidigung. Der Bundesrat will für maximal 8 Milliarden Franken neue Kampfjets und neue Boden-Luft-Raketen kaufen.«Die bodenständige Berglerin kann es mir ihrer erfrischenden Art gelingen, in der Armee verkrustete Strukturen aufzubrechen. Was den Vorstehern vor ihr nicht gelang, bringt sie vielleicht hin. Das VBS ist allerdings undankbar, da es wenig echte Profilierungsmöglichkeiten gibt. Stattdessen steht die Anschaffung neuer Kampjets auf dem Plan. Solche Geschäfte bergen grosse Risiken, siehe Mirage und F/A-18. Den Gripen liess das Volk abstürzen.»Im Justiz- und Polizeidepartemen (EJPD) sind in den vergangenen Jahren grosse Projekte aufgegleist worden, namentlich die Asylreform mit der Beschleunigung der Asylverfahren steht vor der Bewährungsprobe. Zur Bekämpfung des Terrorismus stehen Anpassungen des Strafrechts sowie umstrittene präventive Massnahmen an. Justizministerin Karin Keller-Sutter wird ausserdem den Abstimmungskampf zum verschärften Waffenrecht und zur Konzernverantwortungsinitiative bestreiten müssen. Mit der Begrenzungsinitiative bleibt auch die Personenfreizügigkeit ein wichtiges Thema im EJPD.«Keller-Sutter löst Sommaruga als Justizministerin ab. Dieser Wechsel entkrampft die Politik, weil die SP-Politikerin nicht mehr für die Dossiers Ausländer und Asyl zuständig ist. Die SVP verliert damit ein Feindbild. Gegen Keller-Sutter kann sie nicht mehr systematisch schiessen, weil sie ihr politisch nahe steht. Die erste grosse Bewährungsprobe für Keller-Sutter wird die Abstimmung zum verschärften Waffenrecht im Mai sein, weil das Schengen-Abkommen direkt verknüpft ist. Bei einem Ja zu diesem Referendum fallen an den Grenzen die Schlagbäume. Es könnte wieder lange Warteschlangen geben – für Lastwagen und Touristen.»