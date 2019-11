SVP will Gegner der Papi-Zeit unterstützen

An einer Sitzung in Glattfelden ZH hat der Vorstand der SVP Schweiz am Freitag mit grosser Mehrheit entschieden, ein allfälliges Referendumskomitee gegen den staatlich verordneten Vaterschaftsurlaub zu unterstützen.

Umfrage Wie viel Vaterschaftsurlaub braucht es? Mehr als einen Monat.

4 Wochen finde ich okay.

3 Wochen genügen.

2 Wochen reichen.

1 Woche ist für mich genug.

Der Vorstand der Partei zeigte sich «konsterniert», dass weder der Gewerbe- noch der Arbeitgeberverband bereit seien, das Referendum gegen den Vaterschaftsurlaub zu ergreifen. Zumal, so die Position der SVP, dieser «vor allem kleine und mittlere Unternehmen stark treffen wird».

Erst Anfang September hatte der Nationalrat entschieden, Vätern künftig gesetzlich zwei Wochen Urlaub zu gewähren.

Rückblick auf die Wahlen 2019

Zudem hat der Vorstand eine erste Bilanz zu den eidgenössischen Wahlen gezogen. Zwar ist die SVP mit 25,6 Prozent Wähleranteil noch immer die stärkste Partei der Schweiz. Dennoch: «Die Verluste sind massiv», schreibt der Vorstand in einer Medienmitteilung.

Deshalb wolle die Parteileitung bis im kommenden Januar einen Bericht über die Gründe vorlegen, die zu den Verlusten geführt haben und die nun nötigen Massnahmen benennen. Konkret soll nun gemeinsam mit den Kantonalparteien analysiert werden, wo Fehler passiert sind.

(kle)