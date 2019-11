SVP will Täter-DNA 50 Jahre lang aufbewahren

Der Fall schockierte vor gut vier Jahren die ganze Schweiz: Im Sommer 2015 wurde eine junge Frau in Emmen LU von einem Unbekannten vom Velo gezerrt und anschliessend brutalst vergewaltigt. Seither ist die damals 26-Jährige querschnittsgelähmt. Vom Täter fehlt jede Spur – obwohl 371 Männer zum DNA-Test aufgeboten worden sind. Mittels Phänotypisierung der am Tatort hinterlassenen Spuren hätten die Beamten etwa die Haar- und Augenfarbe des Täters herausfinden können. Doch die inhaltliche Analyse von DNA-Profilen ist bis heute verboten.

Umfrage Sollen DNA-Profile bis zu 50 Jahre aufbewahrt werden? Ja, das ist längst überfällig.

Nein, sie sollten nach Ablauf der Strafe gelöscht werden.

Ich weiss es nicht.

In einigen Ausnahmefällen sollte das möglich sein.

DNA-Datenbank



Laut dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) enthielt die nationale DNA-Datenbank Ende 2018 193'857 Personenprofile und 84'139 Tatortspuren. Über das gesamte Jahr hinweg verzeichnete das Fedpol 5'054 Spuren-Personen-Hits. Das heisst: Über 5'000-mal kam es zu einer Übereinstimmung zwischen am Tatort gesicherten Spuren und dem DNA-Profil einer bestimmten Person aus der Datenbank. Dabei gebe es bei schweren Delikten wie Raub oder Tötung verhältnismässig deutlich mehr Treffer als bei Delikten wie Sachbeschädigung oder Diebstahl, so das Fedpol.



Das soll sich nun ändern. Ende August schickte der Bundesrat einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung, der die Phänotypisierung bei Verbrechen zulassen will, die mit Freiheitsstrafen von über drei Jahren geahndet werden. Dabei geht es auch um die Regelung der Löschfristen von DNA-Profilen. Diese sind bisher sehr spezifisch geregelt und im Falle einer Verurteilung abhängig vom Ende des Vollzugs der jeweiligen Strafe. Das will der Bundesrat vereinfachen und schlägt vor, die Löschfrist einmalig und gleich im Urteil festzulegen.

«Datensammlung tangiert Persönlichkeitsrechte nicht»

Nun fordert die SVP, diese Löschfrist im Falle einer Verurteilung zu einer drei- bis zehnjährigen Freiheitsstrafe auf 40 Jahre festzulegen. Im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von über zehn Jahren soll die Löschfrist mindestens 50 Jahre betragen, so die Forderung der Volkspartei in der Vernehmlassung. Im Vergleich zur heutigen Praxis entspräche das einer deutlichen Fristverlängerung. Ginge es nach SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler, könnte man die Löschfrist auch ganz abschaffen: «Aus meiner Zeit als Polizistin weiss ich, wie viele Leerläufe und Kosten verursacht werden, weil die Daten nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden oder gar nicht erst aufgenommen wurden. Die heutige Praxis erschwert die Täterfindung.»

Geissbühler sagt, sie habe einen Fall erlebt, bei dem von einem Sexualstraftäter, der zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, kein DNA-Profil erstellt wurde. Eine Einheitslösung, die vorschreibe, jeden verurteilten Straftäter in die Datenbank aufzunehmen und seine Daten erst nach mindestens 40 bis 50 Jahre zu löschen, komme einerseits einer riesigen Entlastung aller Strafrechtsbehörden gleich. Andererseits liege sie im Interesse der Öffentlichkeit. «Jedes Opfer wartet darauf, dass der Täter gefunden wird. Und schliesslich ist es eine Tatsache, dass viele verurteilte Straftäter zu Wiederholungstätern werden», so Geissbühler.

Laut der SVP-Politikerin ist die DNA-Datenbank eine der bestgeschützten Datensammlungen überhaupt und tangiert – anders als etwa der Strafregisterauszug – die Persönlichkeitsrechte in keinster Weise. Niemand wisse, wessen DNA sich in der Datenbank befinde: «Das wird erst bei einer Wiederholungstat klar, wenn der Forensiker auf eine Übereinstimmung stösst. Dann erhält er eine Nummer und muss sich das entsprechende Profil bei der zuständigen Bundesstelle beschaffen. Erst dann kennt er die Identität des Verdächtigen.»

«Am Ende muss jeder präventiv seine DNA hinterlassen»

SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf widerspricht: «Eine Löschfrist von bis zu 50 Jahren wäre schlicht unverhältnismässig. DNA-Profile sind sensible Daten mit strikt geregeltem Zugang, die nicht ewig gespeichert werden sollten. In einem freien Staat sind sie ein heikles Gut.» Vor allem, so Seiler Graf, sei es höchst unwahrscheinlich, dass jemand, der eine dreijährige Haftstrafe absitzen müsse, ein Delikt gegen Leib und Leben begangen habe. «Grundsätzlich sollte er nach der Verbüssung seiner Strafe eine neue Chance erhalten. Deshalb fände ich es angebracht, das DNA-Profil dann auch zu löschen. Ansonsten schwingt latent die Annahme mit, dass die Person ohnehin rückfällig wird.»

Seiler Graf sagt, dass es natürlich Ausnahmen gebe: «In Extremfällen kann es vorkommen, dass ein Gutachter eine Rückfallgefahr attestiert. Zudem sollte die Art des Delikts bei der Entscheidung über die Löschung des DNA-Profils berücksichtigt werden.» Wichtig sei aber, dass kein Automatismus entstehe, der zu einer inflationären Datensammlung führe. Mit den heutigen Möglichkeiten sei das natürlich verlockend, so Seiler Graf. «Am Ende kommt man noch auf die Idee, dass alle Bürger präventiv ihre DNA hinterlassen müssen. Das impliziert dann aber die Annahme, dass jeder ein potenzieller Verbrecher ist, und das wäre verheerend.»

(jk)