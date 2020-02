«Mich belastet, dass mir meine Eltern Geld geben»

Die Liste der Gründe, weshalb man trotz eines eigenen Einkommens weiterhin von seinen Eltern abhängig bleibt, ist lang. Dennoch wird dieses Thema selbst unter Freunden meist tabuisiert. Aus Höflichkeit, aus Scham oder schlicht aus Angst vor Neid. Um ein Schlaglicht auf dieses Tabu zu werfen, hat 20 Minuten über 3300 Leser zu ihrer finanziellen Situation befragt:





Die Resultate lassen aufhorchen, auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist. So bezieht jeder dritte erwachsene Leser, der an der Umfrage teilgenommen hat, regelmässig Geld von seinen Eltern. Nun erklären die Betroffenen, wie sie mit der finanziellen Abhängigkeit leben und wofür sie den monatlichen Zustupf ausgeben:

Zusatzausbildungen

Nina (21): «Stipendien erhält nur, wer am Existenzminimum lebt»

Die gelernte Konditorin absolviert gerade ihre Zweitausbildung als Köchin. Sie verdient in der Lehre 1750 Franken. Hinzu kommen 1450 Franken von ihren Eltern. Nina ist froh, dass ihre Eltern sie unterstützen, hat aber auch Mühe damit, weil sie weiss, dass es für ihre Eltern ein grosser Betrag ist. Ihr Stipendiumsantrag wurde abgelehnt, da sie bereits eine abgeschlossene Lehre vorweisen kann.



Nina Marbet (21) ist gelernte Konditorin und angehende Köchin. Foto: Helena Müller

Raoul (25): «Ich war unglücklich mit meiner ersten Berufswahl»

Einer der Hauptgründe dafür, dass junge Erwachsene auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, stellen Zusatzausbildungen dar. «Ich bin dankbar dafür, dass ich von meinen Eltern unterstützt werde, sonst könnte ich meine zweite Lehre als Ingenieur-Bauzeichner nicht machen», sagt Raoul (25). Als Lehrling verdient er monatlich 950 Franken, von seinen Eltern kommen 1200 Franken hinzu. Bereuen tut er die Entscheidung nicht: «Ich musste dafür zwar meine eigene Wohnung aufgeben, dennoch bin ich froh, den Schritt gemacht zu haben. Ich war sehr unglücklich mit meiner ersten Berufswahl.»



Anita (28): «Meine Eltern könnten das Geld selber gut gebrauchen»

Auch Anita (28) kann ihre Zusatzausbildung nur dank der Unterstützung ihrer Eltern machen: In der Ausbildung zur Anästhesiepflegerin verdient die junge Frau 2000 Franken im Monat, hinzu kommen zwischen 500 und 1000 Franken von ihren Eltern. Anita beschäftigt das: «Ich fühle mich schlecht, denn ich weiss, dass meine Eltern das Geld selber gut gebrauchen könnten.»



Patrick (24): «Ich muss irgendwie überleben»

Auch der gelernte Detailhändler Patrick (24) belastet es, noch von seinen Eltern abhängig zu sein. Zurzeit befindet er sich in der Malerlehre, wo er 1800 Franken verdient. Von seinen Eltern erhält er 500 Franken, ausserdem kann er gratis bei ihnen wohnen. Dazu sagt der junge Mann: «Es ist nicht gerade das beste Gefühl, denn meine Eltern sind schon über 60 und sollten eigentlich in Ruhe ihre Zweisamkeit geniessen können. Aber ich muss halt auch irgendwie überleben.»

Severin (25): «Meine Eltern werfen mir vor, mein Leben nicht im Griff zu haben»

Severin (25) studiert und arbeitet nebenbei zu 30 Prozent als Aushilfe, womit er im Monat 1000 Franken verdient. Hinzu kommen 900 Franken von seinen Eltern. Auch er ist unzufrieden mit seiner Situation: «Ich habe den Fehler gemacht, gleich nach der Lehre ein Studium anzuhängen und auszuziehen. Ich dachte, ich könnte nebenbei genug Geld verdienen.» Das war jedoch nicht der Fall. Da Severin nicht Vollzeit studiert, darf er sich ausserdem nicht um ein Stipendium bewerben. Also nahm er von seinen Eltern ein Darlehen auf. «Nun halten sie mir bei jeder Gelegenheit vor, wie viel Geld sie mir in den Arsch schieben – und dass ich mein Leben nicht im Griff hätte.»

Familienplanung

Weil Roman (27) im Niedriglohnsegment arbeitet, kann er seine Familie nicht allein ernähren:



Roman Werner (27) ist Vater eines Kindes und arbeitet Teilzeit bei der Securitas. Foto: zVg

Spielsucht und Schulden

Safet (22): «Ich fühle mich erniedrigt»

Ein weiterer Grund, weshalb junge Erwachsene finanziell nicht auf eigenen Beinen stehen, sind Schulden und Suchtprobleme. Safet (22) arbeitet Vollzeit als Lastwagenfahrer und verdient damit 5200 Franken. Da er nebenbei Schulden abbezahlen muss, erhält er im Monat 300 Franken von seinen Eltern. Zufrieden ist er damit nicht: «Ich fühle mich erniedrigt und habe ein extrem schlechtes Gewissen. Meine finanzielle Situation ist schnell eskaliert: Spielsucht, Betreibungen, Kredite und Leasing gehörten bei mir zum Alltag.»

Beat (29): «Es bleiben mir 800 Franken zum Leben»

Beat (29) verdient als Banker 6000 Franken. Dennoch ist er auf weitere 800 Franken seiner Eltern angewiesen: «Ich habe über 50'000 Franken Schulden und zahle monatlich rund 4500 Franken an Rechnungen. Abzüglich aller Fixkosten bleiben mir knapp 800 Franken zum Leben.»

Arbeitsunfähigkeit

Unregelmässige Arbeit

Markus (38) ist nach eigener Angabe arbeitsunfähig und befindet sich seit acht Jahren in der IV-Abklärung. Er erhält gut 2000 Franken im Monat vom Sozialamt und zusätzlich einen variierenden Betrag seiner Eltern. «Es fühlt sich nicht gut an, in meinem Alter noch immer abhängig zu sein, aber ohne die Hilfe meiner Eltern könnte ich nicht einmal den ganzen Monat essen.»

Lea (23): «Der finanzielle Druck ist unaushaltbar»

Lea (23) ist gelernte Detailhandelsfachfrau und machte das Handelsdiplom. Zurzeit arbeitet sie als freie Mitarbeiterin am Check-in-Gate der Swiss und verdient damit monatlich zwischen 1000 und 3000 Franken, weshalb sie weiterhin auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen ist. Die junge Frau ist sehr unzufrieden mit ihrer finanziellen Situation: «Ich bin komplett abhängig von meinen Eltern, obwohl ich eine Lehre und eine Zusatzausbildung absolviert habe. Für mich ist jeder Tag ein Kampf und alles dreht sich immer nur ums Geld. Im Ausland denken alle, die Schweizer seien reich, dabei ist der finanzielle Druck für uns Junge unaushaltbar.»



Selbstverwirklichung

Niki (23): «So habe ich Zeit für meine Karriere»

Niki (23) plant eine Karriere als Musikproduzent. Nebenbei arbeitet er 50 Prozent als Personalberater, womit er 1200 Franken verdient. Hinzu kommen 500 Franken von seinen Eltern. Er ist sehr dankbar: «Ohne Unterstützung müsste ich 100 Prozent arbeiten und hätte keine Zeit für meine eigene Karriere.»

Wohlstand

Leon (27): «So muss ich nicht jeden Rappen zweimal umdrehen»

Leon (27) verdient als Immo-Bewirtschafter 5000 Franken im Monat. Von seinen Eltern erhält er nochmals 1000 Franken dazu. Ein schlechtes Gewissen hat er nicht, denn seine Eltern können es sich leisten: «1000 Franken mehr oder weniger machen für mich einen enormen Unterschied – und meine Eltern können es gut verkraften. Theoretisch könnte ich mein Leben auch selbst finanzieren, aber es tut gut zu wissen, dass ich nicht jeden Rappen zweimal umdrehen muss, bevor ich mir etwas leiste.»

Wie stehts um die soziale Mobilität in der Schweiz?

Offenbar ist es vielen jungen Menschen in diesem Land trotz abgeschlossener Lehre unmöglich, ihren finanziellen Verpflichtungen selbstständig nachzukommen. Nicht wenige fühlen sich deswegen schlecht, haben ein tiefes Selbstwertgefühl. Die Umfrage hat ausserdem gezeigt, dass viele ihr Studium oder ihre Zusatzausbildung nur deshalb absolvieren können, weil sie von ihren Eltern weiterhin unterstützt werden. Was bedeutet das für die Chancengleichheit und die soziale Mobilität? Lesen Sie morgen das Interview mit der Fachexpertin Julie Falcon.