Corona-Dienstverweigerer erhalten zweite Chance

Am Montag beschloss der Bundesrat, dass die Armee die Bevölkerung in der Corona-Krise unterstützt. Damit erlebt die Schweiz laut Verteidigungsministerin Viola Amherd die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg. 8000 Soldaten müssen beim Transport, in der Logistik oder im Gesundheitswesen aushelfen.

Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass rund 300 Soldaten nicht auf die Marschbefehle der Armee reagiert haben.

Soldaten bekommen zweite Chance

Daniel Reist, Mediensprecher bei der Armee, sagt, man habe den Soldaten den Marschbefehl per SMS geschickt. Es sei normalerweise beim Militär nicht der Fall, dass so viele aufs Mal nicht einrückten. «Bei der RS zum Beispiel handelt es sich bei Verweigerern immer nur um Einzelfälle, da ja alle das Aufgebot schon Monate zuvor erhalten», sagt Reist. «Weil es hier eher kurzfristig war, haben wir erwartet, dass nicht gleich alle sofort kommen.»

Das Personelle der Armee werde nun zunächst die entsprechenden Soldaten nochmals kontaktieren und das Gespräch suchen. Dann erfahre man auch genauer, welches die Gründe für das Fernbleiben seien und werde die Fälle individuell abklären. «Sie bekommen dann eine zweite Chance, um in die Armee einzurücken», sagt Reist.

Ein erneuter Termin für das Einrücken kann laut Reist derzeit nicht generell festgelegt werden, da dies von Fall zu Fall entschieden wird. «Erst nach der zweiten verpassten Chance würde die Militärjustiz ein Verfahren einleiten.»

Notfallärzte müssen nicht einrücken

Am Donnerstagnachmittag erklärte das VBS, dass Ärzte, die für die Notfallversorgung von Corona-Patienten eingesetzt werden, dem Marschbefehl keine Folge leisten müssten.

Ansonsten ärgerte man sich in den sozialen Medien

über das Verhalten der 300 Soldaten. So werden diese auch als «Landesverräter» bezeichnet.

Andere dankten bei dieser Gelegenheit der Armee für ihren Einsatz.

Urlaube gestrichen

Bisher sind vier Spitalbataillone und fünf Sanitätskompanien aufgeboten worden. Wie Raynald Droz, Brigadier und Stabschef Kommando Operationen, an einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag sagte, sind zudem alle Urlaube für WK und Rekrutenschulen gestrichen worden. «Die Armeeangehörigen bleiben im Dienst», sagte Droz.

Bisher haben 15 Kantone die Armee um Unterstützung gebeten. Das sind drei mehr als am Mittwoch. Die Kantone Genf, Luzern und Schaffhausen reichten neu die Gesuche ein. Laut Droz sind bisher 63 Unterstützungsgesuche eingegangen, 6 davon konnten bereits erfüllt werden.

