SBB Chef Meyer tritt 2020 zurück

Die SBB liess am Mittwoch eine Bombe platzen: In diesem Frühjahr beschloss CEO Andreas Meyer, spätestens auf Ende des nächsten Jahres zurückzutreten, wie er an einer Medienkonferenz zum Halbjahresergebnis am Mittwoch in Bern bekanntgab. Meyer, der seit 2007 als CEO amtet, sprach bei seiner Rücktrittsankündigung von einem «emotionalen Moment, einem Wechselbad der Gefühle».

Vorgängig machte Monika Ribar, Präsidentin des SBB-Verwaltungsrates darauf aufmerksam, dass seine Rücktrittsankündigung nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun habe. Überschattet wird das laufende Jahr für die SBB laut der Medienmitteilung durch den tragischen Arbeitsunfall eines Kundenbegleiters Anfang August.

Neue Phase vor 60. Altersjahr

«Der Zeitpunkt für die Ankündigung meines Rücktritts wurde mit dem Verwaltungsrat frühzeitig festgelegt und entspricht meiner Intention, vor dem 60. Altersjahr eine neue berufliche Phase einzuleiten», sagte Meyer. Bis zum Rücktritt nehme er die volle Verantwortung für das Unternehmen wahr und gehe die aktuellen Herausforderungen mit hoher Priorität an.»

Meyer hält den jetzigen Zeitpunkt für einen Wechsel wichtig, weil der Strategieprozess 2020 im nächsten Jahr abgeschlossen werde. Auch zeichne sich in den nächsten Jahren ein Generationenwechseln in verschiedenen Führungspositionen ab. Er wolle die Wahl eines neuen Führungsteams seiner Nachfolge überlassen. «Ich freue mich auf eine neue Phase in meinem Berufsleben», sagte Meyer. In dieser wolle er seine Erfahrungen vermehrt in strategische Aufgaben und ausgewählte Projekte einbringen. Er nannte Verwaltungsräte, die Begleitung von Startups sowie gemeinnützige Organisationen.





(bz)