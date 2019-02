Schienenarbeiter stirbt bei Kollision mit Zug

Am Dienstagmorgen wurden in Airolo TI zwei Schienenarbeiter von der S-Bahn der TILO erfasst und schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schriebt, berichtet, verstarb ein 40-jähriger Mann an den Verletzungen.

Der zweite Verletzte wurde mit dem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Bislang gibt es keine näheren Angaben zu seinem Gesundheitsstatus. Das Unglück erreignete sich am Eingang des Gotthard-Tunnels.

Gemäss der Bahnverkehrsinformation ist die Gotthard-Bergstrecke zwischen Göschenen UR und Airolo noch bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt. Es verkehrten Ersatzbusse. Am Nachmittag informiert die Polizei weiter.

(fss)