Schimmel und Bakterien in abgepackten Kräutern

Dass in Plastik verpackte Kräuter eine ideale Brutstätte für Bakterien und Schimmel sein können, zeigt ein Test des Schweizer Konsumenten Magazins «Saldo». In der Stichprobe wurden in zwei Lebensmittellabors in der Schweiz und in Deutschland 39 abgepackte Küchenkräuter – wie Basilikum, Koriander, Petersilie oder Schnittlauch – auf heikle Bakterien und Schimmel untersucht.

Zuvor wurden die Kräuter bei Detailhändlern in Basel, St.Gallen und Zürich eingekauft. Bis auf drei Ausnahmen stammen alle aus der Schweiz. Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur 6 von 39 Produkten erhielten eine gute Note. 24 waren ungenügend und 9 sogar schlecht.

Für geschwächte Personen gefährlich

So fanden die Experten in der gehackten Petersilie von «Anna's Best» aus der Migros, in der gekrausten Petersilie von «Coop Qualité & Prix» und im geschnittenen Schnittlauch von «Coop Naturaplan Betty Bossy Bio» unter anderem antibiotikaresistente ESBL-Keime.

Diese sind zwar für gesunde Menschen nicht gefährlich, können bei geschwächten Personen aber Infektionen auslösen, die sich nicht mehr mit Antibiotika behandeln lassen und tödlich enden können.

Warnwerte überschritten

Der Saldo-Test zeigte zudem, dass abgepackte frische Kräuter erhöhte Schimmelwerte aufweisen. Schimmel ist an sich nicht gesundheitsgefährdend, kann aber Allergien auslösen oder hitzeresistente Gifte bilden, die wiederum Erbrechen und Durchfall verursachen können.

29 Proben hatten die Richtwerte, welche die deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie empfiehlt, überschritten. Sechs waren sogar über den Warnwerten. Behördliche Grenzwerte zu Schimmel auf abgepackten Kräutern gibt es nicht.

Migros und Coop nimmte Funde ernst

Denner wollte sich laut «Saldo» nicht zu den Ergebnissen äussern. In einer Filiale in der Stadt Zürich konnten anhand des Tests erhöhte Schimmelwerte nachgewiesen werden. Bei Migros und Coop verweist man hingegen auf die fehlenden Grenzwerte. Zudem betonen beide, dass sie die Funde von antibiotikaresistenten Keimen ernst nehmen würde.

Bei Manor – auch hier gab es erhöhte Schimmelwerte bei abgepackten Kräutern – heisst es, dass die verpackten Küchenkräuter naturbelassen und nicht im genussfertigen Zustand wären. Kräuterproduzent Eglis's AG argumentiert ähnlich. Man rät den Kunden, verpackte Kräuter vor dem Verzehr zu waschen.



