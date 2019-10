«Das Pferd war sogar zu schwach, um zu fressen»

Die Zustände in südamerikanischen Schlachthöfen sind prekär. Aufnahmen des Tierschutzbunds Zürich (TSB) zeigen lahmende, verletzte und stark abgemagerte Tiere. Die Pferde leiden, bis sie schliesslich geschlachtet werden. Dies, obwohl der Verband der Pferdefleisch-Importeure (VPI) im Mai 2018 noch versprochen hatte, neue Standards im Tierschutz durchsetzen zu wollen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Ein solches negatives Beispiel findet sich auf dem Schlachthof Clay in Uruguay. «Zwei Pferde mit grossflächigen tiefen Verletzungen, die vermutlich den Knochen freilegten, waren mindestens einen Monat in der Sammelstelle – ohne Wundversorgung», berichtet der TSB. In Argentinien sehe die Lage ähnlich aus: «Ein Pferd lag erschöpft am Boden, war extrem abgemagert und übersät mit Wunden und Narben, hatte Durchfall und war sogar zum Fressen zu schwach.»

Keine Hunde oder Schlagstöcke

Dennoch beharrt Josef Pittino, der Präsident der Pferdefleischimporteure, darauf, dass kein Tierleiden geduldet werde. Der VPI wolle den «Prozess zur Verbesserung der Situation» stetig vorantreiben. Dazu gebe es ein Qualitätshandbuch, das die Standards in Südamerika durchsetzen soll. Demzufolge dürfen keine elektrischen Treibhilfen, Stöcke oder Treibhunde eingesetzt werden, die Pferde dürfen nicht an den Köpfen oder Geschlechtsteilen geschlagen werden und es darf ihnen kein Draht durch das Maul gezogen werden.

Überprüft wird dies mit unangemeldeten Kontrollen durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle. Diese gibt dem Schlachthof einzig ein dreimonatiges Fenster an, in welchem der Betrieb überraschend besucht werden kann. Die Zürcher Tierschützer wenden aber ein, dass den Betreibern der Schlachthöfe jeweils genug Zeit bleibe, um alle sichtbaren, tierschutzrelevanten Probleme zu beseitigen, da sich ein Besuch eines Inspektors jeweils schnell herumspreche.

Nachfrage aus der Schweiz

Der VPI warnt, dass ein Boykott der betroffenen Schlachthöfe nicht zielführend sei. Die Tiere würden auch danach noch weiter geschlachtet und dies wahrscheinlich bei noch schlechteren Bedingungen. Ausserdem sorge die Nachfrage aus der Schweiz erst dafür, dass die Tiere überhaupt geschlachtet werden. In Südamerika seien Pferde Haustiere und würden nicht gegessen.

Im August hat die Schweiz mit Argentiniern, Brasilien, Paraguay und Uruguay ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Dieses muss aber erst noch vom Parlament ratifiziert werden, was durch den Widerstand der Grünen und bäuerlichen Kreisen erschwert werden könnte. «Wir weisen seit vielen Jahren auf fehlende Spielregeln zur Durchsetzung des Tierwohls im internationalen Handel hin», sagt Grüne-Präsidentin Regula Rytz zum «Tages-Anzeiger».

Daher haben die Grünen beschlossen, das Abkommen abzulehnen, sollte es nicht gelingen, verbindliche Nachhaltigkeitsstandards durchzusetzen. Notfalls werde es mit einem Referendum bekämpft. Der Bauernverband ist sich in dieser Frage noch unsicher. Seine Unterstützung hängt davon ab, ob auch zur nachhaltigen Entwicklung der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft beigetragen wird.

(doz)