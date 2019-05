Schlechte Spermien beschäftigen den Bund

Schweizer Männer haben schlechte Spermien, ergab die Untersuchung eines Forschungsteam der Universität Genf, die diese Woche veröffentlicht wurde. 2500 Männer zwischen 18 und 22 Jahren wurden dafür untersucht, bei mindestens 60 Prozent von ihnen sei ein Mangel festgestellt worden, hiess es in einer Mitteilung. Wie der «SonntagsBlick» nun schreibt, schaltet sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein.

«Das BAG plant ein Pilotprojekt zum sogenannten Humanbiomonitoring. Dabei soll untersucht werden, ob und in welchem Umfang die Bevölkerung mit Schadstoffen belastet ist, um allenfalls Massnahmen im Gesundheitsbereich zu treffen und Stoffe einzuschränken», erklärt Sprecher Daniel Dauwalder. Man wolle herausfinden, was die Chemikalien, mit denen man täglich in Berührung komme, in unserem Körper bewirken.

Für den kommenden Herbst sei der Start des Projekts geplant. 1000 Personen aus der Deutschschweiz und der Romandie werden eingeladen, daran teilzunehmen. Sollte es in der ersten Phase zu positiven Resultaten kommen, dann könnte die Studie auf 100'000 Teilnehmer ausgeweitet werden.

(roy)