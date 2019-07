Kunden stibitzen im Laden Beeren und Schoggi

Staunend beobachtete P.L.* kürzlich im Migros Erlenbach ZH einen anderen Kunden. «Er pickte einfach Kirschen und Erdbeeren aus den Schälchen und ass sie.» Im Scherz habe er diesem dann zugerufen, dass sei Mundraub. «Der Mann meinte darauf, dass das völlig in Ordnung sei, solange man sich nicht gleich den ganzen Mund mit den Beeren vollstopfe», sagt L. kopfschüttelnd. Er kritisiert: «Erwischen andere Kunden eine Portion, in der geplündert wurde, erhalten sie für den Preis zu wenig.» Zudem finde er die Pickerei unhygienisch.

Ein Kunde in der Früchteabteilung einer anderen Migros-Filiale erdreistete sich derweil zu einem persönlichen Beeren-Assortissement. Kürzlich habe sie einen Mann beobachtet, der seelenruhig Erdbeeren aus verschiedenen Körbchen gesammelt und sich nach seinem Gusto zusammengestellt habe, schreibt eine Autorin im Zürcher Lokalblatt «Küsnachter Bote». Jede Beere habe er vorher genau inspiziert.

«Er steckte sich Lindor-Kugeln in den Hosensack»

«Irritiert blieb ich stehen und schaute ihm zu, während er die Erdbeeren umschichtete», schreibt die Beobachterin. Es habe eine Weile gedauert, bis der Mann «seine» Erdbeeren beisammen gehabt und sich zur Kasse aufgemacht hätte. «Ohne, dass ihn jemand zur Rede gestellt hätte – ich auch nicht.» Dennoch sei ihr dieses Hantieren mit den Erdbeeren gegen den Strich gegangen.

Wie bei der Beerenernte im eigenen Garten verhielt sich auch ein Coop-Kunde. «Dieser Mann zügelte einfach Erdbeeren aus einer Kartonschale ab, um seine Schale zusätzlich zu füllen», erzählt K.S.*. Besonders dreist gewesen sei, dass der Kunde seine Ego-Portion danach noch gewogen habe, um zu sehen, wie viele Beeren drin waren.

Zum Stibitzen verlocken auch andere Produkte. «Vor einiger Zeit erwischte ich einen älteren Herrn, der sich im Offenverkauf in einem Coop in Zürich Lindor-Kugeln in den Hosensack steckte und eine Kugel auch noch gleich ass», erzählt eine Kundin. Das sei dem Laden und anderen Kunden gegenüber nicht fair. «Ich konnte ihn aber nicht zurechtweisen, da ich so perplex war.»

Ganze Brote verzehren

Einkaufs-Schmarotzer tummeln sich aber nicht nur bei Migros und Coop. «Es ist in der Vergangenheit bereits vorgekommen, dass Lebensmittel aus dem Offenverkauf wie Obst oder Gemüse probiert wurden», sagt Philippe Vetterli, Mediensprecher der Aldi Suisse AG. Kunden, die sich vorsätzlich bereichern wollten, würden von den Filialmitarbeitenden höflich darauf aufmerksam gemacht, dass dies nicht erlaubt sei.

«Aldi Suisse behält sich in gravierenden Fällen eine allfällige Anzeige vor», fährt Vetterli fort. Dies sei etwa der Fall, wenn Kunden ganze Brote verzehrten. Auch Coop-Mediensprecherin Rebecca Veiga hält fest: «Wenn ein Produkt im Laden konsumiert, aber nicht bezahlt wird, handelt es sich um Diebstahl.»

«Wie fände ich ein geplündertes Körbchen?»

Migros, Coop und Lidl sehen aktuell keinen Handlungsbedarf gegen die Stibitzer. Dass sich Kunden in den Abteilen einfach bedienten, sei nicht die Norm, heisst es dort. Vielmehr vertraue man auf den gesunden Menschenverstand der Kunden. «Wer trotzdem einmal in Betracht zieht, sich im offenen Bereich unserer Produkte zu bedienen, oder gar eine Verpackung aufzureissen, sollte sich zunächst fragen: wie fände ich das, wenn ein Früchtekörbchen halb geplündert oder mehrfach angefasst wurde?», führt etwa Migros-Sprecher Patrick Stöpper aus.

Manche Kunden hinterlassen auch ohne Stibitzen Spuren in den Auslagen. Bei Aldi Suisse wurde laut Philippe Vetterli in der Vergangenheit auch kaputte Ware vorgefunden. Zwar dürfe das lose angebotene Obst und Gemüse von den Kunden angefasst und geprüft werden. «Starkes Drücken bei Obst und Gemüse kann jedoch die Qualität mindern, weshalb wir dies nicht als angemessen empfinden.»

*Name der Redaktion bekannt.