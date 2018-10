Bis zu einem Meter Neuschnee in den Bergen

Der Oktober zeigt sich zum Start von seiner winterlichen Seite. Kühle Temperaturen, Regenschauer und in den höheren Lagen viel Schnee. Ein grosser Kontrast zum warmen September.

Besonders entlang der Berge regnete es seit Sonntagabend in Strömen. Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, führte Elm die Liste mit 100 Litern Regen pro Quadratmeter an.

Den Start in den Oktober kann man aus Sicht des Wetters ja nicht unbedingt als gelungen bezeichnen, aber so ist nun mal der Herbst. Erfreulicherweise zeigt er uns noch diese Woche ein ganz anderes Gesicht.https://t.co/UOqCj5Au8a https://t.co/UOqCj5Au8a — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 2, 2018

In den höheren Lagen fiel bis zu einem halben Meter Neuschnee. Die letzten Schneeflocken rieselten am frühen Dienstagmorgen sogar auf 1000 Meter hinab. Der ehemalige Zirkusbär Napa, der erst seit wenigen Wochen in Arosa wohnhaft ist, freut sich über den Schnee. Ein Leservideo zeigt, wie der Bär versucht, einen Purzelbaum zu schlagen.

Im Laufe der Woche werden die Temperaturen wieder milder. Der Mittwoch bringt viele Wolken mit sich, doch nur wenig Regen. Auch die Schneefallgrenze steigt wieder auf 2500 Meter. In den sonnigen Hanglagen wird kein Schnee fallen.

(fss)