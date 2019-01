Schnee und Regen sorgen für glatte Strassen

Die neue Woche beginnt winterlich. In der Nacht auf Montag hat es bis ins Flachland geschneit und auch tagsüber geht es laut MeteoNews mit vielen Wolken und weiteren Schneeschauern oder Regen weiter. Längere trockene Phasen oder Aufhellungen sind selten.

Vorsicht ist wegen Schneeschauern am Montagmorgen auf der Strasse geboten. (Bild: Keystone/Ennio Leanza)

Maximal werden Temperaturen von null bis drei Grad erreicht – dazu kommt starker Wind. Auf den Strassen muss wegen des Schnees mit Schneeglätte gerechnet werden, schreibt SRF Meteo.

#Schneegestöber bis ins #Flachland. Bereits am Morgen Gefahr von #Schneeglätte #Obacht. Tagsüber auch mal länger trocken, teils aufgehellt oder kurz Regen. Am Nachmittag und Abend erneut verbreitet #Schneefall. Windig bei 3 Grad. ^ds pic.twitter.com/TbVIo0p4tF — SRF Meteo (@srfmeteo) January 28, 2019

Auch der Wind hält an. Am Sonntag und in der Nacht auf Montag wurden mancherorts Sturmböen erreicht – so beispielsweise auf dem Chasseral mit 145 km/h. Auch auf dem Uetliberg wurden Böen von 99 km/h gemessen.

Am Sonntag und in der Nacht auf heute teils #Sturm. Hier die stärksten #Böen:

Chasseral/BE 145 km/h

Bantiger/BE 100 km/h

Uetliberg/ZH 99 km/h

Bad Ragaz/SG 96 km/h

Rünenberg/BL 81 km/h

Heute weiterhin windig. ^ds pic.twitter.com/YmfzZZPDk1 — SRF Meteo (@srfmeteo) January 28, 2019

Am Nachmittag und Abend dürfte es vielerorts erneut schneien – auch in der Nacht auf Dienstag ist bis ins Flachland nochmals Schnee möglich.

(scl)