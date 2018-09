«Männer, hört nicht zu: Eine Frau tut der FDP gut»

Bundesrat Johann Schneider-Ammann tritt per Ende Jahr zurück. Das sagte Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP) am Dienstag im Rat. Er verlas das Rücktrittsschreiben des 66-jährigen FDP-Magistraten.

Umfrage Wer soll Ihrer Meinung nach auf Schneider-Ammann folgen? Karin Keller-Sutter

Petra Gössi

Martin Schmid

Andrea Caroni

Ruedi Noser

Josef Dittli

Carmen Walker Späh

Hauptsache eine Frau.

Hauptsache jemand Jüngeres.

Jemand anderes, ich erkläre meine Wahl in den Kommentaren.

Er wünsche sich für die Zukunft ein Maximum an Investitionen in die Köpfe und Hände der Gesellschaft, schrieb Schneider-Ammann. Die Schweiz sei ein kleines Paradies. Das müsse der Schweiz in stürmischen Zeiten immer wieder Antrieb sein, mutig die Erneuerung zu suchen. «Es war mir eine ausserordentliche Ehre, der Schweiz zu dienen», so Schneider-Ammann.

(pam)