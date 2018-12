Schneider-Ammann trifft Ivanka Trump

Kurz vor Ende seiner Amtszeit ist Bundesrat Johann Schneider-Ammann noch einmal in die Vereinigten Staaten gereist. Am Montag haben die Schweiz und die USA in Washington eine Vereinbarung zur Berufsbildung unterzeichnet. Bei der rund zweistündigen Zeremonie war auch Präsidententochter Ivanka Trump zugegen.

#AmbMcMullen, @Martin_Dahinden , @IvankaTrump, @_BR_JSA, and @BetsyDeVosED seated in this photo from left to right were all instrumental in making today’s Swiss-U.S. MOU on #apprenticeships a reality! Great for Swiss businesses and great for the American Worker! pic.twitter.com/TqVOcHXgdh — U.S. Embassy Bern (@USEmbassyBern) 3. Dezember 2018

Auf den Bildern der US-Botschaft in Bern mit undurchdringlicher Miene abgelichtet, äussert sich Schneider-Ammann wenig später auf Twitter selbst zum Treffen – und seiner zweiten Begegnung mit Ivanka Trump.

Drei US-Minister - @BetsyDeVosED, @SecretaryRoss, @SecretaryAcosta - unterzeichnen mit mir ein MoU für Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Mit dabei ist auch @IvankaTrump, die ich hier zum zweiten Mal treffe. JSA pic.twitter.com/ICHqXYjLHu — J N Schneider-Ammann (@_BR_JSA) 3. Dezember 2018

Bereits vor rund einem Jahr haben sich der Bundesrat und die Präsidententochter über das Schweizer Berufsbildungssystem ausgetauscht. Ivanka Trump gibt sich auf Twitter überzeugt, dass die Vereinbarung Schweizer Unternehmen dazu anregen wird, in amerikanische Arbeitskräfte zu investieren.

With Secs DeVos, Ross & Acosta & Swiss officials for the signing of the MOU that will encourage Swiss companies to invest in America’s workers!

Thank you to the 20+ Swiss companies that signed our #PledgeToAmericasWorkers & created NEW opportunities for 40,000+ Americans! 🇺🇸 🇨🇭 pic.twitter.com/qQkImEIWcy — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 3. Dezember 2018

Neben Ivanka Trump haben auch Bildungsministerin Betsy DeVos, Handelsminister Wilbur Ross, Arbeitsminister Alexander Acosta und der Schweizer Botschafter in den USA, Martin Dahinden, an der Zeremonie teilgenommen.

(scl)