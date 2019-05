Schüler schwänzt 294 Mal und zieht vor Gericht

Ein 19-jähriger Gymi-Schüler aus dem Kanton Waadt hatte häufig Besseres zu tun als zu büffeln. Allein zwischen 2017 und 2018 registrierte seine Schule 294 Abwesenheiten. 124 Mal fehlte er ohne Entschuldigung, 43 Mal kam er zu spät. Besprechungen, Warnungen und Schreiben der Schule blieben wirkungslos.

Umfrage Die Schule schwänzen – was halten Sie davon? Ich erkenne mich wieder.

Wenn es nicht zu häufig vorkommt, ist das okay.

Gehts noch? Die Schule ist viel zu wichtig!

Ich weiss es nicht.

Der Schüler schaffte dennoch den Übertritt in die 10. und 11. Klasse. Die Schule wollte seine Arbeitshaltung aber nicht mehr hinnehmen, als er auch dieses Jahr fleissig an seinem Ruf als Absenzenkönig arbeitete. Das Gymnasium schloss den Wiederholungstäter für einen Monat aus. Das Gesetz besagt, dass der Unterricht besucht werden und an Aktivitäten teilgenommen werden muss.

800 Franken Verfahrenskosten

Das liess der junge Mann nicht auf sich sitzen und nahm sich einen Anwalt. Finanziell unterstützt von seiner Mutter brachte er die Schule vor Gericht und forderte eine aufschiebende Wirkung. Im Kantonsgericht Waadt fand der Ferientechniker allerdings keine Verbündeten.

Die Richter bestätigten die Sanktion. Es gebe keine Umstände, die eine Abweichung vom Gesetz rechtfertigten, heisst es im kürzlich erschienenen Urteil. Der Gymi-Schüler, der einen frechen Kommunikationsstil mit seinen Lehrern gepflegt haben soll, muss zudem 800 Franken Verfahrenskosten berappen.