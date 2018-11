Schweizer Fleisch stellt Schülern PR-Aufgabe

Immer mehr Firmen erstellen Lehrmittel für Schulen. Wo den Kantonen und Schulen das Geld oder der gesetzliche Auftrag für eigene Unterrichtsmaterialien fehlt, springen die Unternehmen ein. Weil dieses Engagement «zunehmend und teilweise mit umfangreichen Projekten» stattfinde, lancierte der Lehrerverband LCH Ende 2016 eine Charta, die Unternehmen unterschreiben können, aber nicht müssen. Sie verbietet etwa direkte Produktwerbung und Product Placement.

Nach zwei Jahren zieht LCH-Präsident Beat Zemp nun Bilanz, nächste Woche präsentiert er die Erkenntnisse an der Messe Swissdidac. Schon jetzt verrät er 20 Minuten: «Die Charta ist bei den Unternehmen auf grossen Anklang gestossen, es machen doppelt so viele Firmen mit wie noch vor zwei Jahren.» Zu Firmen wie Microsoft, Samsung und Swisscom haben sich IBM oder die Zurich-Versicherung gesellt. Letztere stellt etwa ein Lehrmittel zu Wetter, Klima und Naturgefahren zur Verfügung.

Fleischverband sponsert ein ganzes Dossier

Doch längst nicht alle Firmen halten sich an die Charta. Auf der Website Kiknet.ch findet sich viel Unterrichtsmaterial, das offensiv für Produkte wirbt. So sollen bereits Erstklässler lernen: Für Cupcakes braucht es nicht einfach Backpulver, sondern Dr.-Oetker-Backpulver. Die Milch landet von der Kuh im Tetrapak, ein solches wird dann auch gleich zum Basteln verwendet. Hakle-Toilettenpapier wird in einem Umweltvergleich als ökologisch dargestellt.

Der Schweizer Fleischverband sponsert gleich ein ganzes Dossier, kritische Aspekte wie Tierleid oder Umweltbelastung werden nicht angesprochen. Stattdessen sollen Sekundarschüler in einer Aufgabe ein Werbeplakat für Schweizer Fleisch erstellen, die Werbesujets des Verbands werden gross abgebildet, mit Sprüchen wie: «Für Vegetarier nicht geeignet», «Ich war mal Grünzeug» oder «Garantiert ohne pflanzliche Fette».

«Schulen müssen solches Material ablehnen»

Für Lehrerin und SP-Nationalrätin Martina Munz sind diese von gewinnorientierten Firmen gesponserten Lehrmittel «hochproblematisch»: «Es kann nicht sein, dass der Fleischfachverband ein Lehrmittel sponsert, ohne das Tierwohl und den ökologischen Fussabdruck von Fleisch zu thematisieren.» Die Schulen seien hier in der Pflicht, solche Materialien klar abzulehnen. «Zudem muss die Politik über klare Richtlinien nachdenken.» Dass es immer mehr dieser gesponserten Lehrmittel gebe, sei eine Folge der Sparpolitik in der Bildung. «Den Bildungsinstitutionen fehlt das Geld für neue Lehrmittel. Sie werden deshalb anfällig für solche zweifelhaften, gesponserten Angebote.»

Die CVP-Nationalrätin und ehemalige Gymnasiallehrerin Andrea Gmür-Schönenberger hält ein Verbot von solchen Lehrmitteln für unnötig. «Unsere Lehrer sind sehr kritisch und erkennen doch, woher die Lehrmittel stammen und ob sie ausgewogen sind.» Auch das Dossier über Fleisch findet Gmür unproblematisch. «Es gibt genug Materialien, die die negativen Aspekte von Fleisch thematisieren. Man soll das Thema Fleisch auch einmal aus einem unverkrampften Blickwinkel betrachten dürfen.»

«Es gibt schwarze Schafe in der Branche»



Zemp sagt zum Fall Kiknet: «Es gibt leider immer noch schwarze Schafe in der Branche, auch wir stören uns an vielen Inhalten auf Kiknet.ch. Der Anbieter hat unsere Charta bewusst nicht unterschrieben, weil er auch Produktewerbung machen muss. Es geht dort aber ausschliesslich um ergänzende Lehrmittel, die zu den staatlich erstellten und geprüften Lernmaterialien hinzukommen könnten.»

Ein Verbot von privat finanzierten Unterrichtsmaterialien findet Zemp aber übereilt: «Lehrpersonen eliminieren ganz einfach versteckte oder offene Werbung in den Unterrichtsmaterialien, bevor sie diese einsetzen.» Versuche umgekehrt eine Lehrperson, einseitig zu unterrichten, merkten das die Eltern schnell. «Man steht als Lehrer im Schaufenster, jeder Schritt und jede Hausaufgabe wird überwacht.»

Laut Reto Braun, Leiter von Kiknet.ch, verzeichnet die Plattform rund 30 000 Downloads pro Monat. Die meisten Materialien, darunter auch viele vom Bund, seien mit der LCH-Charta konform. Die genannten Lehrmittel seien Einzelfälle. «Diese nehmen wir sehr ernst. Wir werden sie bei der nächsten Überarbeitung mit unserem Lehrer-Team genau anschauen.» Seien alle Inhalte überprüft und angepasst, wolle man die Charta unterzeichnen.

Der Fleischverband war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.