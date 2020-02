Schülerin (16) muss nach Tiktok-Challenge ins Spital

Bei der «Skullbreaker-Challenge» stellen sich drei Personen in einer Reihe auf. Die in der Mitte springt hoch, während die anderen beiden ihr ein Bein stellen. Die Folge: Die springende Person fällt um. Meist wird die Challenge gefilmt. Die Videos landen dann im Internet, wie etwa auf der App TikTok. Die meisten Videos der Challenge stammen aus Südamerika. Man nimmt an, dass sie dort ihren Anfang nahm.