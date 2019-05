Schülerin verprügelt Lehrer vor der Klasse

Kurz vor Ostern stürmte in Freiburg eine Schülerin ins Klassenzimmer und attackierte den Lehrer massiv. Der 50-Jährige erlitt dabei Verletzungen an der Stirn. Er ist bis heute krankgeschrieben, da ihm der Angriff psychisch zu schaffen macht.

Da die Schülerin wiederholt den Unterricht gestört hatte, war sie zuvor von der Schule verwiesen worden, wie watson.ch mit Verweis auf «La Liberté» berichtet. Am Tag des Angriffs wollte sie sich ins Zimmer setzen, was der Lehrer jedoch untersagte.

Die Attacke ist kein Einzelfall: In den letzten drei Jahren verprügelte ein 17-Jähriger an einer Berufsschule seine Lehrerin und in Schaffhausen drohte ein Schüler seinem Lehrer mit dem Tod.

Noch keine konkreten Zahlen

Der Präsident des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Beat Zemp, zeigt sich ob dieser Entwicklung besorgt. «Die Schüler spucken ihre Lehrer an, schubsen sie oder teilen sogar Schläge aus. Uns erreichen immer mehr entsprechende Meldungen», schreibt das Nachrichtenportal weiter. Konkrete Zahlen zu solchen Vorfällen gibt es bislang nicht. Zemp glaubt jedoch, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. In vielen Fällen seien die Opfer junge Lehrpersonen mit noch wenig Erfahrung.

Der höchste Lehrer der Schweiz sieht den Hauptgrund für die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Pädagogen darin, dass die Gewalt in der heutigen Gesellschaft immer mehr toleriert und die Sprache immer gewalttätiger werde.

