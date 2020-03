Schüsse in Wohnung – 1 Toter und 4 Verletzte

In der Rue Basse in Grandson VD wurden am Samstag in einer Wohnung mehrere Schüsse abgefeuert, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die ausgerückte Polizei traf in der Wohnung fünf verletzte Personen an, zwei davon waren schwer verletzt.

Einer der schwer verletzten Männer erlag in der Nacht auf Montag seinen Verletzungen im Spital. Es handelt sich um einen 27-jährigen Schweizer, der in der Region wohnt. Beim zweiten schwer Verletzten handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Zürich. Er befindet sich im kritischen Zustand. Die zwei weiteren Verletzten konnte das Spital wieder verlassen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren. Sie wurden festgenommen.

«Sein Kopf war voller Blut»

Ein fünfter Mann floh vor dem Eintreffen der Polizei aus der Wohnung. Er konnte von der Stadtpolizei Zürich in einem Zürcher Spital ausfindiggemacht und festgenommen werden. Laut den ersten Erkenntnissen der polizeilichen Ermittlungen ging es bei der Auseinandersetzung um Drogen.

«Ich sah einen Mann mit Blut im Gesicht an meinem Laden vorbeigehen. Ich ging hinaus, um ihn zu fragen, wie es ihm geht, aber er antwortete nicht. Dann stieg er in ein Auto und fuhr weg», sagte ein Ladenbesitzer in Grandson am Samstag.

Eine Coiffeuse bestätigt, dass sie das Gleiche gesehen hat. «Er kam dahergerannt und sein Kopf war voller Blut. Dann stieg er in einen Wagen, hinter dem Lenkrad wartete jemand auf ihn», sagt sie.

(fur)