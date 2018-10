Gemeinden fehlt das Geld für die Schulreisen

«Es ist unglaublich schade, dass unsere Kinder auf schöne, lehrreiche Erlebnisse auf Exkursionen, Schulreisen und Herbstwanderungen verzichten müssen», schreibt die Vizepräsidentin der JCVP Kriens, Sarah Le Grand, auf ihrer Facebook-Seite. Die Nachricht, dass Aktivitäten ausserhalb des Schulzimmers nur noch beschränkt durchführbar seien, erreichte die zweifache Mutter via Infobrief der Volksschule am Freitag. Darin schrieb der Rektor, dass «bisherige Aktivitäten wie Schulreisen, Exkursionen und Ausflüge nicht mehr oder nur in reduziertem Umfang» durchgeführt werden können.

Urteil will Chancengleichheit

Hintergrund des Richterspruchs aus Lausanne waren Änderungen des Volksschulgesetzes des Kantons Thurgau. Diese sahen die Möglichkeit einer Kostenbeteiligung der Eltern für Deutschsprachkurse und eine Neuregelung der Elternbeiträge für obligatorische Pflichtveranstaltungen vor. So sollten Eltern, die sich nicht um das genügende Erlernen der deutschen Sprache ihrer Kinder bemühten, mit finanziellen Konsequenzen rechnen müssen.



Das Bundesgericht beschloss daraufhin, dass jedes zusätzliche Bildungsangebot keine finanzielle Beteiligung der Eltern verlangen darf, da damit das ohnehin schon knappe Budget einiger Familien noch mehr strapaziert und die Chancengleichheit kompromittiert werde. Das Urteil solle zudem Schulbehörden Anlass geben, sich über kommende finanzielle Herausforderungen Gedanken zu machen, heisst es im Urteil.



Grund dafür ist ein Urteil des Bundesgerichts vom Dezember 2017. Für obligatorische Schulanlässe oder Lager dürfen den Eltern nur noch maximal die Verpflegungskosten in Rechnung gestellt werden. Der Entscheid war vorgesehen, um finanziell schwächere Eltern zu entlasten. Für die Kosten müssen nun zum Grossteil die Gemeinden aufkommen. In Kriens LU fehlt offenbar das Geld dazu.

«Exkursionen könnten nur noch reduziert durchgeführt werden»



Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens, bedauert die Lage. «Lehrpersonen und Schulleitung versuchen, unter den gegebenen Voraussetzungen das Bestmögliche zu machen und das eine oder andere Erlebnis trotzdem zu ermöglichen», sagt Buholzer. Ein Skitag sei aber kostspielig. Finanziell schwächere Gemeinden wie Kriens könnten einen solchen nur noch alle paar Jahre durchführen, sagt Buholzer.

Der Kanton Luzern übernehme zwar einen Viertel der anfallenden Kosten, Kriens reiche dieser Beitrag aber nicht. Im Infobrief des Schulleiters hiess es: «Auch wenn die Beträge ins Budget 2019 der Schule Kriens eingearbeitet wurden, werden sie nicht ausreichen, um die bisherigen Aktivitäten aufrechterhalten zu können.»

Kriens kein Einzelfall



Laut Charles Vincent, Dienststellenleiter der Volksschulbildung im Kanton Luzern, müsse nicht nur Kriens umdenken. «In vielen Gemeinden und Städten besteht die Frage, wer die ausfallenden Elternbeiträge übernimmt», sagt Vincent. Die nun vom Kanton festgelegten Beiträge, die die Gemeinden budgetieren müssen, seien moderat. Habe eine Schule bisher viele Ausflüge gemacht und Elterngeld erhalten, müsse sich diese nun einschränken oder andere Lösungen finden.

Der Knackpunkt im Urteil ist der Begriff «obligatorisch». Was obligatorisch ist, dürfe nichts kosten. Je nach kantonalem Gesetz gehören dazu aber auch Schulmaterial oder obligatorische Lager. So soll jedes Kind uneingeschränkt an der Schule und an Ausflügen teilhaben können – wenn diese obligatorisch sind. Selbst freiwillige Spenden der Eltern sind laut Bundesentscheid nicht zugelassen. Werden sie für freiwillig erklärt, sind auch höhere Elternbeiträge möglich – doch dann könnten nicht alle Kinder teilnehmen.

Eltern kommen nur für Verpflegungskosten auf



Für finanziell schlechter stehende Familien sei das keine Lösung. Bei der Bildung zu sparen, sei falsch, sagt Le Grand. «Exkursionen und Lager sind ein wichtiger Teil der Schulbildung. Sie sind essenziell für das Wohlbefinden und Sozialverhalten.» Früher war es auch möglich, es müsse für die Finanzierung andere Wege geben, allen die Teilnahme zu ermöglichen. «Vielleicht kommen wir um eine Steuererhöhung nicht herum», sagt sie.

Buholzer sieht momentan keinen anderen Weg, als Ausflüge einzuschränken. «Es bräuchte eine differenzierte Lösung. Etwa dass es nicht verboten wäre, dass Eltern auch freiwillig für ein Lager spenden können», so der Schulleiter.