Schule verbietet Handys wegen «Mobbing-Chats»

Seit Montag gilt an der Primarschule Obfelden ZH ein striktes Handyverbot. Dies, weil einige 9- bis 13-Jährige mehrere Mitschüler in Whatsapp-Chats systematisch gemobbt haben. Das bestätigt Schulpräsident Werni Kurt: «Die Gruppen-Chats liefen teils sogar unter dem Namen ‹Mobbing-Chat›. Das Mobbing geschah zum Teil klassenübergreifend – und auch in Kombination mit dem Verschicken von pornografischen Inhalten.»

Konkrete Beispiele wolle er nicht nennen, so Kurt, aber: «Die derbe und verunglimpfende Sprache in den Chats ist besonders erschreckend.» Die Schule hat aufgrund der Vorfälle die Polizei eingeschaltet. Wie weit die Verfehlungen der Schüler gingen und ob sie strafrechtlich relevant sind, ist noch offen.

Erste Gespräche mit den Schulverantwortlichen hätten stattgefunden, bestätigt Marc Besson, Mediensprecher der Zürcher Kantonspolizei. Noch sei kein Strafverfahren eröffnet worden. «Offiziell wurde wegen der Vorkommnisse keine Anzeige erstattet. Zu den Vorfällen laufen nun erste Abklärungen», so Besson. Würden Widerhandlungen festgestellt, werde die Jugendanwaltschaft involviert.



Ist absolutes Handyverbot legal?

Ein Vater hatte einen Mobbing-Chat auf dem Handy seines Kindes entdeckt und das der Schulpflege gemeldet. Diese erliess daraufhin ein komplettes Handyverbot für alle Schüler der Primar Obfelden. In einem Brief, der 20 Minuten vorliegt, informierte die Schule letzten Freitag die Eltern über die Vorfälle und die Massnahme. Dort heisst es: «Die Schüler dürfen das Handy nicht mehr zur Schule bringen. Bei Missachtung wird es eingezogen.» Nur in begründeten Ausnahmefällen bleibe das Mitbringen von Handys erlaubt.

Ein Verwandter eines Obfeldner Schülers kritisiert das Vorgehen der Schule: «Darf sie den Schülern überhaupt verbieten, das Handy mitzunehmen? Und ein Verbot bringt doch nichts, das Chat-Mobbing wird in der Freizeit weitergehen», schreibt er 20 Minuten. «Aufgrund der Situation ist ein solches Verbot als vorsorgliche Massnahme nachvollziehbar und zulässig», sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer der Fachstelle Schulrecht. Ein grundsätzliches und dauerhaftes Mitbringverbot von Handys wäre juristisch aber nicht tragbar, so Hofmann.

«Massnahme soll Eltern aufschrecken»

Der Schule sei bewusst, dass das Verbot rechtlich heikel sei. Wegen der speziellen Vorfälle empfinde er es aber als gerechtfertigt, begründet Schulpräsident Kurt. Schliesslich seien auch während der Schulzeit diffamierende Inhalte in den Chats versendet worden. Mit dem Verbot wolle man die Schüler vor Mobbing schützen, aber auch die Eltern aufrütteln.

«Wir wollen die Eltern aufschrecken. Viele wissen überhaupt nicht, was auf den Handys ihrer Kinder abgeht», sagt Kurt. Deshalb veranstaltet die Schule am Mittwoch, 5. Juni, zusammen mit der Kantonspolizei einen Elternabend zum Thema Cybermobbing. «Nur gemeinsam mit den Eltern werden wir in diesem Bereich etwas bewegen können», so Kurt.

(rol)