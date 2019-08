Schweiz-Kosovare geht auf Polizisten los

In der kosovarischen Stadt Gjilan ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem Mann gekommen, der in der Schweiz wohnhaft ist. Ob er auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, konnten die Behörden nicht sagen.

Laut Polizeisprecherin Liridona Xheladini hatte der Mann sein Auto auf dem Trottoir parkiert. Zwei Polizisten seien gerade dabei gewesen, das falsch geparkte Auto zu fotografieren, als der Mann hinzugekommen sei. Er sei gewaltsam gegen die beiden Beamten vorgegangen. «Sie erlitten Prellungen und Kratzer», so Xheladini.

30 Tage Hausarrest

Auf einem Video, das dem Newsportal Indeksonline.net vorliegt, ist zu sehen, dass der Abschleppdienst schon bereitsteht. Schliesslich können mehrere Polizisten den Mann zu Boden ringen. Sein Auto wird dann auch abgeschleppt.

Am Montag wurde der Mann vom Gericht unter einem 30-tägigen Hausarrest gestellt.

(qll)