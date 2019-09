Darum fühlen sich Expats in der Schweiz nicht wohl

Die Schweizer sind in den Augen vieler Expats zu wenig freundlich. Auch wenn es darum geht, sich sprachlich zurechtzufinden oder zu Hause zu fühlen, schneidet die Schweiz als Wohnort für Expats laut der Expat-Insider Studie 2019 nicht gut ab. Und beim Thema «Freunde finden» landet sie gar auf dem viertletzten Platz aller Vergleichsländer.

Das Start-up «Indigen Community» hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, Expats bei der offensichtlich schwierigen Eingewöhnung in die Schweizer Gesellschaft beizustehen. «Alle Expats, die ich kennengelernt habe, litten unter Einsamkeit», sagt Johanna Bousfield, Gründerin und ebenfalls Expat. Sie ist vor zwölf Jahren aus den USA über Österreich in die Schweiz gezogen.

«Die Schweizer sind nicht kalt»

Ein Umzug ins Ausland und damit auch die Schweiz stelle viele Expats vor Herausforderungen: «Ständig wird man mit Dingen konfrontiert, die man nicht kann oder nicht versteht und die einem auch nicht einfach erklärt werden. Das schlägt aufs Selbstwertgefühl und führt dazu, dass sich Expats noch mehr zurückziehen.»

Das Problem ist laut Bousfield nicht, dass die Schweizer grundsätzlich emotional kalt oder nicht offen seien. «Aber es fehlt das Bewusstsein, dass es für Expats sehr schwierig sein kann, sich hier trotz guter Ausbildung oder Arbeitsstelle ein soziales Leben aufzubauen.»

Missverständnisse und Ansprüche

So beispielsweise, wenn jemand neu eine Wohnung bezieht. Andernorts sei es normal, dass die Nachbarn den Neuzuzüger begrüssen und einladen. Hier müsse der Neuling sich vorstellen kommen, sagt Bousfield. «Da man das nicht weiss, macht man es nicht. Es entsteht ein Missverständnis und man verpasst so schon die erste Chance, sein Schweizer Umfeld besser kennenzulernen.»

«Und die Schweizer haben hohe Ansprüche, auch sich selbst gegenüber», so Bousfield. Während die Tür von US-Amerikanern für Gäste immer weit offenstehe, egal wie chaotisch es zu Hause gerade aussehe, fühlten sich Schweizer nur wohl, wenn bei Besuch das Zuhause blitzblank geputzt und aufgeräumt sei. «Das erschwert ein spontanes besseres Kennenlernen.»

Wandern, Abfallkleberli organisieren, Familienausflug

«Vielfach sind es für Expats auch die kleinen, alltäglichen Dinge, die Mühe bereiten», sagt Bousfield. Herrschen zum Beispiel im Herkunftsland andere Tramfahr-Gewohnheiten vor und man kenne die hiesigen nicht, könne man diese nicht einhalten und werde deshalb schnell einmal böse angeschaut. Das verunsichere. «Wenn sich solche anfänglichen Erfahrungen häufen, kann man sich schon ausgeschlossen und nicht zu Hause fühlen.»

Deswegen baute Bousfield Netzwerke auf, in denen Expats in Kontakt mit bereits lange hier lebenden Expats, aber auch mit einheimischen Schweizern gebracht werden. Diese können den Neulingen dann als «Buddys» bei der Eingewöhnungsphase beistehen. «Die Buddys können frei wählen, wie sie dies angehen möchten. Ob man zusammen wandern geht, erläutert, wo man die Abfallkleberli herkriegt oder gemeinsam als Familien Spielplätze besucht: Wichtig ist der soziale Kontakt an sich.»

«Wir bringen ähnliche Menschen zusammen»

Deshalb komme es vor allem darauf an, dass Expat und Buddy zusammenpassen, so Bousfield. «Und dafür sind wir da. Wir bringen die Menschen aufgrund ihrer Angaben so zusammen, dass sie möglichst viele Gemeinsamkeiten aufweisen.» Natürlich könne man sich als offene Person genauso gut auch ohne die Unterstützung von «Indigen Community» in der Schweiz einleben – nur sei das mit viel Ausdauer verbunden.