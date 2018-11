Schweiz liefert Kampfjet-Teile ins Krisengebiet

Der Anstieg ist markant: Alleine von Januar bis September schickte die Schweiz Kriegsmaterial im Umfang von 14,7 Millionen Franken nach Saudi-Arabien, Bahrain und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dies, obwohl die drei Länder in den Krieg im Jemen involviert sind. Im ganzen letzten Jahr beliefen sich die Exporte in die drei Länder auf lediglich 8,4 Millionen. Dies zeigen Recherchen der «Sonntagszeitung».

Der Bundesrat bewilligte etwa die Rücksendung von F-5-Kampfflugzeugteilen nach Bahrain, die in der Schweiz repariert wurden. Jets aus Bahrain fliegen Angriffe im Jemen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) geht davon aus, dass die betroffenen F5 im Jemen nicht eingesetzt werden - auch wenn es «nie eine 100 Prozent Sicherheit gibt».

Seit Kriegsbeginn vor drei Jahren gelangten auch Hunderte Revolver, Pistolen und Gewehre in die Golfregion. Nicht alle Waffen landeten bei Privaten, sondern auch bei der Armee der Emirate. Die königliche Garde erhielt mindestens neun Maschinenpistolen und fünf Pistolen aus der Schweiz.

Politiker spricht von «Skandal»



Diese Woche entschied der Bundesrat, bis auf Weiteres keine Gesuche für Exporte nach Saudi-Arabien zu bewilligen. Lieferungen in die befreundeten Staaten sind davon jedoch nicht tangiert.

Das führt in der Politik zu heftigen Reaktionen. «Es ist ein Skandal, dass der Bundesrat aufgrund der politischen Aufmerksamkeit durch den Khashoggi-Mord jetzt nur die Türe für Kriegsmaterialexporte nach Saudi-Arabien schliesst», sagt Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli. Nationalräte von SP und CVP wollen jetzt den Bundesrat per Vorstoss im Parlament zu einem Exportstopp von Kriegsmaterial in das Krisengebiet zwingen.

(20 Minuten)