Diese Grafik macht keinen Mut

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden in der Schweiz mittlerweile 3800 Personen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand: Donnerstag, 19. März). 33 Personen sind durch die Folgen einer Infektion verstorben.

Das Virus verbreitet sich exponentiell

Exponentielles Wachstum bedeutet, dass sich ein Wert in gleichen zeitlichen Abständen immer um denselben Faktor verändert. Bezogen auf das Coronavirus heisst das, dass sich die Anzahl Infizierter innert einer gewissen Zeit verdoppelt. Exponentielles Wachstum beschleunigt sich stark: Beispielsweise sind nur zehn Verdopplungszyklen nötig, um von tausend Fällen auf eine Million Fälle zu kommen.



Mark Handley, Professor für Netzwerksysteme am University College London (UCL), hat die weltweiten Fallzahlen graphisch analysiert. In der obigen Graphik sieht man die Anzahl Infektionen pro Million Einwohner über die Zeit. Da das Wachstum der Infektionen exponentiell ist (siehe Box), wird hier eine logarithmische Skala angewendet. Somit kann man die Zuwachsraten der einzelnen Länder vergleichen.

Momentan befinden sich viele Länder ungefähr auf einem täglichen Anstieg der Neuinfektionen von 22 Prozent – darunter auch die Schweiz. Die jeweiligen Enden der Länderkurven zeigen an, wie viele Corona-Infizierte es momentan pro Million Einwohner gibt (Stand: 18. März). Die Kurven sind jedoch zeitlich versetzt, da die Epidemie nicht in allen Ländern gleichzeitig begonnen hat. Begonnen hat die Epidemie in Italien (violett). Gemäss diesen Daten liegt die Schweiz (braun) vier Tage hinter Italien zurück, Grossbritanien (blau) sogar 15,5 Tage.

Wirksamkeit der Massnahmen zeigt sich erst später



Experten warnten schon vor einer Woche, dass die stark ansteigende Kurve der Schweiz dringend gebrochen werden müsse, um italienische Zustände und die totale Überlastung der Spitäler zu verhindern. Inzwischen ist der Bundesrat dieser Forderung nachgekommen und hat das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt.

Bei der Interpretation der Daten muss beachtet werden, dass die Daten der effektiven Entwicklung hinterherhinken. Die Wirksamkeit der Schweizer Massnahmen zeigen sich erst nach ein bis zwei Wochen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis eine infizierte Person erfasst ist: Zuerst tauchen die Symptome erst einige Tage nach der Ansteckung auf, dann muss ein Test gemacht werden und schlussendlich müssen die Daten ins System eingetragen werden. Bei der Erfassung der Daten ist die Schweiz im Rückstand, sagte auch Daniel Koch vom BAG.

In der Schweiz ist man dazu übergegangen, nur noch Risikopatienten zu testen. Auch in vielen anderen europäischen Ländern werden nur noch hospitalisierte Fälle getestet. Wenn sich das Test-Regime ändert, gibt es eine kurzfristige Störung in den Daten. Langfristig ändert sich grundsätzlich aber nichts an der Steigung, wenn beispielsweise konstant nur 15 Prozent aller Fälle getestet werden.

Schweiz nähert sich der Lombardei an





In der obigen Graphik sieht man die Schweiz (braun) im direkten Vergleich mit Italien (violett) und der Lombardei (rot). Die Entwicklung der Epidemie in der Lombardei ist derjenigen in ganz Italien voraus. In Italien scheint die tägliche Zunahme der Infektionen abzunehmen. Bei der Schweiz ist es momentan schwierig, eine Entwicklung vorauszusagen, da die Daten stark schwanken. Es zeichnet sich aber ab, dass sich die Schweiz der Situation in der Lombardei annähern wird.

Anhand der obigen Graphik sieht man, dass es Südkorea (dunkelblau) nach einer anhaltenden Phase von steigenden Neuinfektionen scheinbar gelungen ist, das Virus zeitweise unter Kontrolle zu bringen. Die momentane Steigung der Kurve – also die tägliche Zuwachsrate – beträgt praktisch null. Das heisst, dass die Anzahl Infizierter konstant bleibt und keine Neuinfektionen mehr stattfinden. Jedoch steigen die Neuinfektionen in Südkorea jetzt wieder an. Die Mehrheit der 152 Fälle, die am Mittwoch erfasst wurden, konzentriert sich erneut auf die südöstliche Millionenstadt Daegu und die umliegende Region.

