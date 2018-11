Schweizer Ärzte setzten schädliche Prothesen ein

Bei einem schlimmen Bandscheibenvorfall gibt es oft nur zwei unangenehme Lösungen: Das Einsetzen einer umständlichen, mehrteiligen Prothese oder das Versteifen zweier Wirbel mithilfe von Schrauben. Die britische Firma Ranier Technology brachte jedoch 2010 ein Produkt auf den Markt, das Betroffene und Ärzte hoffen liess. Es handelte sich um eine Prothese, bestehend aus einem Guss, die den Patienten ein beschwerdefreies Leben versprach.

So sollte es allerdings nicht kommen. Nachdem die Prothese bei Betroffenen eingesetzt worden war, bereitete sie erhebliche Probleme. Das Plastikteil begann sich beispielsweise zu zersetzen oder zu verschieben, was bei den Patienten zu extrem starken Schmerzen führte. Weitere Operationen wurden nötig, viele Betroffene schwebten in Lebensgefahr. Auch Schweizer Patienten waren betroffen.

Studien befanden Implantat für gefährlich

Ein Rechercheteam von Tamedia deckt nun auf, dass es bereits bei der Lancierung der künstlichen Bandscheibe, die Cadisc-L heisst, Ungereimtheiten gab. So wurden die Prothesen zuerst bei Affen getestet. Verschiedene Studien kamen dabei zu dem Schluss, dass die Implantate gefährlich seien. Trotzdem gab Ranier Technology das Produkt zum Verkauf frei.

Massgeblich beteiligt an der Lancierung der Prothese waren zwei Schweizer Ärzte. Der Berner Starchirurg Max Aebi, Professor für Orthopädie an der Universität Bern, war bei der Entwicklung der künstlichen Bandscheibe dabei. Anschliessend setzte er zwischen 2010 und 2014 mehreren Patienten die Cadisc-L-Scheibe ein. Auf Anfrage von Tamedia will sich Aebi nicht dazu äussern. Er lässt nur mitteilen, dass er das Implantat bei vier Patienten eingesetzt habe, die seines Wissens wohlauf seien.

Ranier geht Konkurs

Auch der Schweizer Orthopäde Thomas Steffen, Forscher an der McGill University in Montreal, heute auch Professor an der Universität Zürich, war beteiligt. Gemeinsam mit Aebi sass er im Ranier-Beirat und war für die Tierversuche zuständig.

Sowohl Aebi als auch Steffen bezeichneten die Resultate der Tier-Studie als realitätsfern und nicht aussagekräftig. Dies hatte zur Folge, dass die Cadisc-L an 29 Menschen getestet wurde. Bei zwei Dritteln der Studienteilnehmer kam es zu ernsthaften Komplikationen. Dennoch kam die Prothese auf den Markt.

Besonders brisant ist, dass beide Schweizer Ärzte von einem finanziellen Erfolg der Prothese profitiert hätten, denn sie beide hatten mit Ranier eine vertragliche Vereinbarung über Aktienoptionen abgeschlossen. Dazu kam es aber nicht. 2014 wurden bei Rainer Technology neue wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt, die bemerkten, dass die Studienresultate von Cadisc-L fatal waren. Sie meldeten den Fall den Behörden und Ranier musste Konkurs anmelden. Auf eine finanzielle Entschädigung können die geschädigten Patienten also auch nicht mehr hoffen.

