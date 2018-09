Schweizer Baby stirbt bei Sturz aus viertem Stock

Ein 16 Monate altes Baby ist am Dienstag bei einem Sturz in einem Treppenhaus in Malta tödlich verunglückt. Der Vorfall ereignete sich in Baħar iċ-Ċagħaq im Norden der Insel. Gemäss «Times of Malta» war das Kind aus einer Höhe von vier Stockwerken durch das Treppenhaus gestürzt.

Die Eltern des Kindes sind Schweizer und leben auf Malta, berichtet das Portal. Es wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Gemäss Netnews.com.mt handelte es sich beim Opfer um einen Zwilling. Der Vorfall sei im Haus der Grosseltern des Kindes passiert, heisst es weiter.

(vro)