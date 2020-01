Schweizer Familie bei Frontalkollision verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagabend im deutschen Schluchsee nahe der Schweizer Grenze bei Leibstadt sechs Menschen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, kollidierte ein 41-jähriger Fahrzeuglenker gegen 18 Uhr in einer Linkskurve mit der Leitplanke, wurde abgewiesen und kam frontal in den Gegenverkehr.

Dort prallte er auf das entegenkommende Auto einer Schweizer Familie mit fünf Insassen. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Samstag sind die schweren Verletzungen nach ersten Erkenntnissen darauf zurückzuführen, dass der Unfallverursacher keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte.

Auch die fünf Schweizer Familienmitglieder wurden bei der Kollision verletzt. Sie wurden zur Versorgung in umliegende Spitäler gebracht, wie die Polizei mitteilt. Die Strasse B500 musste bis 21.45 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Freiburg sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Unfallverursachers machen können. Dieser fuhr einen Ford Ka.

Bei einer Frontalkollision im Hochschwarzwald sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße bei #Schluchsee ist gesperrt. https://t.co/qF0iHvkzhY — Badische Zeitung (@badischezeitung) January 3, 2020

(ehs)