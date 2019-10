Schweizer Frauen haben im Bett die Hosen an

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) wird in «Game of Thrones» am Anfang sehr forsch von ihrem Mann Khal Drogo (Jason Momoa) dominiert. Dann wendet sich das Blatt schlagartig, als Targaryen mit ihrer Hofdame ihre Sexualität erforscht. Dabei stellt sie fest, dass sie den Sex mehr geniessen kann, wenn sie nicht nur in Hündchenstellung «hinhalten» muss. So fordert sie von Drogo: «Schau mir ins Gesicht» und legt sich kurzerhand auf ihn und reitet ihn.

Die grösste Sex-Umfrage der Schweiz



22'659 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 25. und 26. Juli online an der grössten Sexumfrage der Schweiz teilgenommen. 20 Minuten hat die Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LeeWas, das schweizweit auf ihren Newsportalen regelmässig umfassende Abstimmungs- und Wahlumfragen macht, durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen und geografischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten.

Ähnliches scheint sich in Schweizer Schlafzimmern abzuspielen. Die Rede ist von der Reiterstellung, umgangssprachlich auch Cowgirl genannt. Wie eine Umfrage von 20 Minuten zu den Lieblingsstellungen der Schweizer zeigt, zählen 36 Prozent der 18 bis 34-jährigen Frauen diese Sexpraktik zu ihren Favoriten (Mehrfachauswahl möglich). Zum Vergleich: Gerade einmal 21 Prozent der 50 bis 64- Jährigen behaupten selbiges. Und das Facesitting, bei dem die Frau dominiert, zählt bei etwa jeder zehnten Frau zu den Favoriten.

«Facesitting und Cowgirl haben hohes Orgasmuspotential»

«70 Prozent der Frauen kommen durch reine Penetration nicht. Lange wurde darüber nicht gesprochen. Doch nun haben Frauen gelernt, ihre Bedürfnisse klar zu kommunizieren», sagt Paar- und Sexualtherapeutin Andrea Burri. Für sie bestätigt das ein Umdenken. So würde man mittlerweile auf Stellungen ausweichen, die auch der Frau Vergnügen bereiten. Dieses besteht laut Burri hauptsächlich in der Stimulation der Klitoris.

Dass vor allem die Reiterstellung «Female Pleasure» verspricht, kann auch Burri bestätigen. «Wenn eine Frau oben ist, hat sie mehr Bewegungsspielraum und kann sich so bewegen und rotieren, wie und wo es ihr am meisten gefällt», erklärt die Sexualtherapeutin.

Auch dass Sexpraktiken wie das Facesitting, das ursprünglich aus dem Sadomasochismus stammt, Anklang findet, überrascht die Sexualtherapeutin wenig: «Es hat ein hohes Orgasmuspotential. Beim Facesitting werden Klitoris und Vagina gleichzeitig mit Nase und Mund stimuliert.»

Missionarsstellung bleibt Nummer eins

Weiter zeigt die Umfrage: Schweizer sind experimentierfreudig. So ist vor allem die Sexstellung 69 beliebt, bei der sich beide Partner gleichzeitig oral befriedigen. Bei den Männern zwischen 18 und 34 Jahren landet sie mit 45 Prozent gar auf dem dritten Platz im Ranking und bei den 50 bis 64-Jährigen auf dem ersten Platz (60 Prozent) – vor Missionar- und Hündchenstellung.

Betrachtet man alle Altersklassen, kristallisiert sich ein Favorit heraus: die Missionarsstellung. Rund 59 Prozent der Männer und 61 Prozent der Frauen praktizieren diese am liebsten. Aber auch die Hündchenstellung, umgangssprachlich Doggystyle genannt, steht bei den Schweizern hoch im Kurs. Bei den 18 bis 34-jährigen Männern gilt sie sogar als Lieblingsstellung (68 Prozent). Auch für rund 60 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe ist sie im Bett nicht wegzudenken.





