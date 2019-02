Schweizer stürzt in Brasilien mit Cessna ab

Am vergangenen Wochenende ist der Schweizer E.M.* sowie seine brasilianische Partnerin M.S.* in Brasilien, beim Absturz einer Cessna T182T ums Leben gekommen.

Wie das brasilianische Newsportal «Midianews» schreibt, habe der 73-jährige Geologe die Maschine selber gesteuert, seine 51-jährige Partnerin sei ebenfalls Geologin gewesen.

«War ein exzellenter Mensch»

Das Flugzeug soll gemäss lokalen Medien am Samstag in Alta Floresta gestartet, dann in Richtung Jacareacanga geflogen und schliesslich in der Nähe der Gemeinde Novo Repartimento abgestürzt sein. Erst einen Tag später habe man die Leichen an der Unglücksstelle bergen und in das medizinische Institut (IML) von Itaituba bringen können.

Gegenüber dem «Blick» zeigt sich ein Freund von E.M.* betroffen: «Es ist leider eine sehr traurige Nachricht, er war ein exzellenter Mensch.»

Der Geologe war in diverse Umweltprojekte Brasiliens involviert. Er war zudem der Gründer der Schweizer Umwelttechnologie-Firma Geoklock und früher der Präsident der Schweizerischen Handelskammer in Brasilien.

*Namen der Redaktion bekannt

(rab)