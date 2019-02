Darum sind derzeit so viele Kinder krank

Das Bundesamt für Gesundheit hat die aktuellen Zahlen aus der letzten Januarwoche der an Grippe Erkrankten bekannt gegeben. Aus diesen geht hervor, dass besonders 0- bis 4-jährige Kinder von der diesjährigen Grippewelle betroffen sind.

Umfrage Hat die Grippe dich auch schon erwischt? Ja, ich liege flach.

Ja, aber ich habe sie bereits auskuriert.

Nein, zum Glück nicht.

Dies bestätigt auch Patrick Haberstich, leitender Arzt Kindernotfall am Kantonsspital Aarau, gegenüber SRF: «Wir stossen an Grenzen, müssen jeden Tag schauen, wo wir die kranken Kinder unterbringen können.» Aktuell kämen zwischen 70 bis 120 Kinder pro Tag, von denen die Hälfte grippale Symptome zeigt.

Insgesamt fanden sich in der Gruppe der 0- bis 4-Jährigen 443 Grippeerkrankungen pro 100'000 Einwohner. Bei den 5- bis 14-Jährigen waren es 339. In der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen waren 174 pro 100'000 Einwohner erkrankt und bei den 30- bis 64-Jährigen waren es 191. Am wenigsten Erkrankte waren in der Gruppe der über 65-Jährigen zu finden. Dort litten 123 pro 100'000 Einwohner an der Grippe.

Kinder mit Atemnot sofort zum Arzt

Die Kinderspitäler verzeichnen augenblicklich ebenfalls einen Anstieg von Personen, die am respiratorischem Synzytial Virus RSV erkrankt sind. Bei Kleinkindern und vor allem Babys kann dieses zu akuter Bronchitis mit Komplikationen führen. Die Atemwege verschleimen dann und es droht Atemnot und Sauerstoffmangel.

Babys, die Atemnot zeigen, wenig Nahrung zu sich nehmen und fast keinen Urin mehr ausscheiden, sollten daher sofort von einem Arzt untersucht werden. Das Virus verbreitet sich über Tröpfchen- und Schmierinfektion.

Im Kantonsspital Aarau ist noch kein Rückgang der Grippeerkrankungen zu beobachten. Spitäler aus der Westschweiz geben allerdings bereits sinkende Zahlen an.

(doz)