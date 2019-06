Erste Schweizer Kita führt Impfpflicht ein

200 Masernfälle registrierte der Bund im laufenden Jahr. Das sind viermal mehr wie im gesamten 2018. Oft sind Kinder betroffen. Nun reagiert die Organisation «Bubble Bees», die Kitas in vier Kantonen führt. Sie nimmt laut aktuellem Reglement nur Kinder auf, die gegen Masern und Keuchhusten geimpft sind.

«Wir hatten zunehmend Anfragen von Impfgegnern, die ihre Kinder bei uns platzieren wollten», begründet Geschäftsführerin Nathalie Rehak in der «SonntagsZeitung». Nun prüfe man bei allen Bewerbern den Impfausweis. Wer den nötigen Schutz nicht vorweisen kann, der wird abgelehnt. Was laut Rehak schon in mehreren Fällen passiert sei.

Diese Impfpflicht ist ein Novum in der Schweiz. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist sie zulässig: «Im Gegensatz zu Kindergärten und Schulen sind die allermeisten Kitas Privatinstitutionen», sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten. «Sie haben keine Aufnahmepflicht und können ohne Weiteres nur geimpfte Kinder aufnehmen.» Der Bund hofft, dass nun auch andere Anbieter prüfen, ob ein Obligatorium auch bei ihnen Sinn macht.

