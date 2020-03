Schweizer fordern bedingungsloses Grundeinkommen

Am Montag um Mitternacht lancierte Erwin Fässler (59) eine Online-Petition, die jetzt vom Bund ein bedingungsloses Grundeinkommen für 6 Monate fordert. Damit will der Zürcher vor allem denjenigen helfen, die nun wegen des Lockdowns durch das Coronavirus in finanzieller Notlage sind. Denn nicht alle könnten von der finanziellen Entschädigung durch Kurzarbeit profitieren. Es gehe jetzt darum, schnelle und unbürokratische Lösungen zu finden, damit wirklich alle Schweizerinnen und Schweizer finanziell überleben können.

Im Sekundentakt nehmen die Unterschriften zu. Seit Montag haben über 44'000 Menschen (Stand: Donnerstag, 8 Uhr) die Petition online unterzeichnet. In den sozialen Medien läuft die Diskussion auf Hochtouren.