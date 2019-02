Schweizer haben Angst um ihre Daten

Schweizerinnen und Schweizer sind im Internet vorsichtiger als noch 2018. Das zeigt eine Studie des Vergleichdienstes Comparis. Dies könnte hauptsächlich daran liegen, dass sie sich von Internetunternehmen wie Facebook und Google stärker bedroht fühlen. Aber auch staatlichen Unternehmen wird weniger vertraut. Auch bei diesen ist ein signifikanter Anstieg in der Bedrohungsempfindung zu beobachten.

Umfrage Teilen Sie private Videos und Fotos auf Social Media? Ja, meine Accounts sind öffentlich einsehbar.

Ja, aber mein Account ist nicht öffentlich.

Nein, ich schaue nur die Inhalte anderer an.

Nein, ich habe keinen Social-Media-Account.

Dies hat zur Folge, dass die Schweizer nicht mehr so freimütig private Inhalte und Daten im Internet teilen. Am stärksten zeigt sich das beim Preisgeben von Kontonummern, persönlichen Videos und Fotos sowie der Offenlegung von Krankheiten online.

Datenskandale prägen die öffentliche Meinung

Ebenfalls vorsichtiger ist man beim Teilen des aktuellen Aufenthaltsorts oder des richtigen Geburtsdatums. Unbehagen bereitet vielen auch die öffentliche Nennung von Grösse und Gewicht. Der Digital-Experte Jean-Claude Frick begründet dies mit den jüngsten Datenskandalen grosser Internet-Firmen. «Diese lassen Nutzer vermehrt zögern, persönliche Daten preiszugeben», sagt er.

Ein ähnlicher Trend zeigt sich beim Vertrauen in Online-Zahlungen. Am meisten Ansehen hat der Bezahldienst Paypal verloren. Etwas weniger aber noch immer signifikant haben Rechnungen, Nachnahme und Postcard V-Pay an Vertrauen verloren.

Die zunehmende Skepsis hat jedoch auch gute Auswirkungen. So hat sich das Bewusstsein um eine gute Passwortpflege verbessert. Dieses Jahr verwenden bereits 35,1 Prozent der Schweizer ein eigenes Passwort für jeden Dienst. 2018 waren es noch 31,3 Prozent. Ausserdem wechseln mittlerweile 29 Prozent ihre Passwörter regelmässig.

Vertrauen in Schweizer Datenschutz steigt

Trotz allem glauben die Schweizer mehrheitlich daran, dass der Datenschutz in der Schweiz gut geregelt sei. Frick sagt dazu: «Die

Einführung der europäischen Datenschutzgrundverordnung SGVO hat das Thema Datenschutz bekannter gemacht. Die vorgeschriebenen Anpassungen wurden von Webseiten-Betreibern zum Teil auch in der Schweiz bereits umgesetzt und erhöhen das Vertrauen der Nutzer.»

Dieses erhöhte Vertrauen in den Datenschutz hat jedoch dazu geführt, dass mit Updates und Privatsphären-Einstellungen sorgloser umgegangen wird. So aktualisieren nur 56 Prozent aller Befragten ihre Apps und Programme regelmässig. Weniger als die Hälfte ist sich ausserdem über ihre Privatsphären-Einstellungen auf Social Media bewusst.

(doz)