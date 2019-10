Sex beim 1. Tinder-Date ist für Schweizer okay

Swipen, matchen, drauflosflirten und sich auf ein Date treffen. Im Internet auf (Sex-)Partnersuche zu gehen, ist dank Apps wie Tinder und Badoo ein Kinderspiel. Viele der User landen bereits beim ersten Tinder-Date miteinander im Bett.

Die grösste Sex-Umfrage der Schweiz



22'659 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 25. und 26. Juli online an der grössten Sexumfrage der Schweiz teilgenommen. 20 Minuten hat die Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LeeWas, das schweizweit auf ihren Newsportalen regelmässig umfassende Abstimmungs- und Wahlumfragen macht, durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen und geografischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten.

Wie die grosse Sex-Umfrage von 20 Minuten zeigt, finden 61 Prozent der Schweizer, dass das erlaubt sei. Vor allem Männer zwischen 18 und 34 Jahren sehen an Sex direkt nach dem Tinder-Date nichts Verwerfliches (76 Prozent). Ähnlich sehen es auch die Frauen: Mit 61 Prozent sind die 18- bis 34-Jährigen am aufgeschlossensten.

«Da die Chemie stimmte, hatten wir am Abend Sex»

Leser Wesley (23) hat beim ersten Date nichts anbrennen lassen: «Vor rund zwei Jahren habe ich ein wirklich tolles Mädchen über die App Lovoo kennen gelernt. Nachdem wir drei Tage miteinander geschrieben hatten, trafen wir uns spontan auf ein Date in Rapperswil.» Dort verbrachten die beiden am See einen lustigen Abend und kamen sich näher. «Da die Chemie stimmte, hatten wir am selben Abend noch Sex im Freien.»

«Wenn Frauen Spass wollen, wird man abgestempelt»

Leserin Selina (19) hatte im vergangenen Jahr ebenfalls schon Sex beim ersten Date. «Wir hatten ein Match und trafen uns tags darauf in einem Hotelrestaurant. Man merkt schnell, ob eine Anziehung da ist oder eben nicht.» Sie seien dann auf ein Zimmer gegangen. Sie finde es schade, dass sich Frauen noch immer für ihre sexuellen Bedürfnisse schämen müssten. «Wenn Männer nur auf Sex bei einem Tinder-Date aus sind, dann ist das normal. Wenn ich als Frau etwas Spass will, werde ich grad abgestempelt», sagt die 19-Jährige. Deshalb habe sie dem Online-Dating nun abgeschworen.

Kritischer sieht es Sarah (21): «Ich finde, dass man beim ersten Date zuerst die Persönlichkeit des anderen kennen lernen sollte – und nicht dessen Genitalbereich.» Sie habe sich nach einer Trennung auf der App registriert, da sie sich allein gefühlt habe. Den Traumprinzen zu finden, sei aber schwierig gewesen: «Die meisten Männer meinen zwar, dass sie etwas Ernstes wollen. Aber dennoch fangen sie an, einen zu betatschen und zu bedrängen», erzählt die 21-Jährige.

«Ich habe sie nach dem Lovoo-Date geliebt»

Doch einige wollen laut der Umfrage mehr als nur schnellen Sex – zumindest mit der Zeit. Rund 26 Prozent der Frauen und 15 Prozent der Männer gaben an, dass aus Gelegenheitssex Liebe entstand. Im Durchschnitt wollten bei 27 Prozent der Befragten beide Partner aus dem Casual Sex heraus mehr.

So war es auch bei Leser Wesley, der sein Lovoo-Date in Rapperswil am See traf (siehe oben). «Wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und immer noch glücklich.» Ähnliche Erfahrungen machte Leserin Stella. Sie lernte nach längerem Online-Dating ihren Freund über Tinder kennen. «Seit zwei Jahren sind wir nun ein glückliches Paar. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Menschen-Dschungel und zudem über diese verpönte App einen langfristigen Partner finden würde», so Stella.