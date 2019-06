Schweizer tracken den Partner per GPS

Anja Graf (42) ist Unternehmerin in der Immobilienbranche und seit einigen Wochen Jurymitglied in der TV-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz». Seit rund zwei Jahren ist die vierfache Mutter mit dem Rumänen Alex Enache (25) verlobt. Wie sie in der Sendung «Lifestyle» von TeleZüri zugibt, ist sie eifersüchtig – und oft auf Reisen. Daher habe sie einen Location-Tracker auf seinem Smartphone installiert, damit sie stets sehen könne, wo er sich befinde. «Er weiss das, und es ist für ihn okay», sagt Graf.

Auch einige 20-Minuten-Leser wissen zu jeder Zeit, wo sich ihr Partner befindet. «Ich kontrolliere gelegentlich meinen Freund, um zu schauen, wo er ist und was er treibt», sagt etwa die 24-jährige Aurora. Und auch Sandra (33) verfolgt ihren Freund via Tracking-App. «Hauptsächlich deshalb, weil ich mir so Anrufe und Whatsapps wie ‹wann bist du zu Hause?› oder ‹wo bist du?› sparen kann.»

«Ich traue niemandem»

Für Patricia (35) spielt die Vertrauensfrage eine wichtige Rolle: «Ich wurde nur verarscht und belogen. Ich traue niemandem mehr, ohne dass er sich das über lange Zeit verdient hat.» Und für Tom ist klar: «Ich habe sowieso nichts zu verheimlichen.»

Einige Paare erlauben sich gegenseitig, auf Tracking-Apps zuzugreifen. Joey (26) und seine Freundin (24) benutzen etwa die Funktion Find my iPhone. «Die Erlaubnis entstand durch Vertrauen. Es ist uns einfach nicht angenehm, falls mal wirklich ein Ernstfall eintrifft.» Andere hingegen orten den Partner ohne dessen Wissen. Michèle etwa installierte eine Ortungs-App ohne das Wissen ihres Freundes auf dessen Handy, «nicht um ihn zu kontrollieren, sondern um sicher zu sehen, wo er war».

Auch physische Tracker sind beliebt

Neben Apps sind auch physische Tracker beliebt, um den Partner zu überwachen, bestätigt Guido Honegger von der Firma Tracker.ch. «Die Verkäufe von kleinen Trackern, die in die Handtasche gelegt oder ans Auto geheftet werden, ist in den letzten Jahren rasant gestiegen.» Letztes Jahr habe er geschätzt 1500 solcher Mini-Tracker verkauft.

Die Kunden machten meist auch keinen Hehl aus der Absicht ihres Kaufes, sagt Honegger. In vielen Fällen wisse der Partner nichts vom Einsatz des Trackers. «Es geht oft darum, Beweise für den Seitensprung zu sammeln.» Mehr als auf den Datenschutz hinweisen könne man da leider nicht, sagt Honegger. Aufgrund dieser Bedenken hat Honegger auch schon daran gedacht, jene Tracker, die sich gezielt für die Überwachung des Partners eignen, aus dem Sortiment zu nehmen.

Eifersucht ist grösser als früher

Doch warum überwachen sich Paare und warum geben sie sogar teils freiwillig ihren Standort preis? «Beziehungen sind nicht mehr in Stein gemeisselt. Bei Paaren kann durch die digitalen Optionen und die leichte Verfügbarkeit, jemand Neues kennenzulernen, die Angst aufkommen, das Gegenüber könnte einen ‹noch besseren Partner› finden», sagt Belinda Daniele, Paarberaterin im BeratungsRaum 7. Dies könne zur Folge haben, dass Paare schneller misstrauisch würden. Besonders betreffe es Menschen mit wenig Bindungssicherheit. «Manche Partner wollen ihren Partner dann wegen ihrer Angst durch Überwachung und Kontrolle im Griff haben.»

Für Jugendkulturforscher Philipp Ikrath ist die Preisgabe des GPS-Standorts des Partners ein Phänomen des Zeitgeistes: «Transparenz gilt ja heute als etwas absolut Erstrebenswertes. Wer Geheimnisse hat, ist verdächtig, wer alles von sich preisgibt, hat hingegen scheinbar nichts zu verbergen», sagte er zum deutschen Magazin «Ze.tt».

Kontrolle ist nicht gleich Liebe

Aber auch in gegenseitigem Einvernehmen benutzte Tracker sind laut Daniele keine sinnvolle Lösung, um am Vertrauen zu arbeiten. «Sie verhindern eine echte Auseinandersetzung, sowohl innerhalb der Beziehung als auch mit sich selbst im Umgang mit Ängsten, Eifersucht oder Selbstwert», hält sie fest. Zudem sei es auch gut, wenn jeder seinen eigenen Raum habe und nicht über jede Minute Rechenschaft ablegen müsse. «In einer Beziehung braucht es sowohl Erregung als auch Vertrauen. Wenn man weiss, dass der Partner auch noch seine eigene Zeit und seinen Raum hat, bleibt er auch für den anderen spannend. Das macht einen Teil der Attraktivität aus.»

Daniele rät von Trackern ab. «Das Gegenteil von Liebe ist Kontrolle.» Wer seinem Partner nicht vertraue, solle das Misstrauen offenlegen und mit dem Partner besprechen. «Vielleicht muss das Paar an der Kommunikation arbeiten und sich besser absprechen. Möglich ist auch, dass jemand mehr Anerkennung, Nähe, Komplimente oder Wertschätzung braucht, um Vertrauen aufbauen zu können.»

«Eine Tracking-Phase kann auch gut sein»

Bettina Disler von der Paar- und Sexualberatung Zürich hingegen sagt: «Sind beide einverstanden, sollen sie sich tracken. Oder eben dann nur einseitig. Wichtig dabei ist hier vielleicht auch noch zu erwähnen, dass man das Benutzen solcher Funktionen als eine Phase anschauen sollte.»

Manchmal könne für gewisse Leute eine Tracking-Phase gut sein, so Disler. «Es spricht nichts gegen ein Ausprobieren und dagegen, sich auch persönlich mal mit dem Gefühl auseinanderzusetzen: Was macht es mit mir, wenn der Partner ständig weiss, wo ich mich aufhalte?» Es müsse nicht unbedingt heissen, dass das Tracken per se schlecht sei. «Die Intention dahinter ist wichtiger.»





(dk/bz/pam)