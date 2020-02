Schweizer beschimpft in Hongkong Demonstranten

In Hongkong demonstrieren Zehntausende seit Monaten gegen wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung. Entzündet hatte sich die Wut in der juristisch und politisch weitgehend unabhängigen Sonderverwaltungszone an einem Vorschlag zu einem neuen Auslieferungsgesetz. Dieses hätte Auslieferungen an die Volksrepublik China ermöglicht.

Darum wird in Hongkong protestiert

Das 7,5 Millionen Einwohner umfassende Hongkong war zwischen 1843 und 1997 eine britische Kolonie. Dann übergab das Königreich die Kontrolle an China. Zuvor hatten sich die beiden Länder darauf geeinigt, dass Hongkong eine Sonderverwaltungszone bildet, die weitgehende Autonomie und ein demokratisch-marktwirtschaftliches System bis mindestens 2047 beibehalten kann. Die politischen Lager in Hongkong werden grob in «pro-demokratisch» und «Pro-China» unterteilt. Bei den letzten Kommunalwahlen errang das Demokratie-Lager über 85 Prozent der Sitze. Die Protestierenden, die sich gegen eine Anbindung an China wehren, sehen das als Bestätigung ihrer Position. Die Regierungschefin Carrie Lam gilt vielen als zu nahe an der chinesischen Regierung.

Obwohl das Gesetz mittlerweile zurückgenommen wurde, gehen die Proteste weiter (siehe Box). Mittendrin ist nun ein Schweizer aufgetaucht: Angelo Giuliano (50). Auf einem Video, das am 31. Januar aufgenommen wurde und alleine auf Twitter zehntausende Male angeschaut worden ist, ist zu sehen, wie er sich vor Polizisten stellt und die Demonstranten beleidigt.

«Ich weiss etwas von Demokratie»



«Ihr seid eine Schande», ruft Giuliano. «Schaut euch an: Das ist China!» Die Polizei von Hongkong sei «die beste der Welt». Die Demonstranten seien einer Hirnwäsche unterzogen worden, die Journalisten seien «Fake-Reporter». Er komme aus der Schweiz, so Giuliano: «Ich weiss etwas von Demokratie!»

In den sozialen Medien wird Giuliano nach dem Auftritt heftig beschimpft. «Er betreibt vermutlich Geschäfte in der Volksrepublik oder wird von der Zentralregierung bezahlt», vermutet eine Twitter-Nutzerin. Andere schreiben von einer «Schande für die westliche Welt», ein anderer bezeichnet ihn als «Nazi».

«Bin stolz, Chinese zu sein»



Zu 20 Minuten sagt Giuliano, er habe nach dem Auftritt sogar Todesdrohungen erhalten, in privaten Nachrichten wird er persönlich angegangen. Schweigen werde er deshalb nicht: «Das Thema ist zu wichtig. Viele meiner ausländischen Freunde haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Ich kann diese Ungerechtigkeit aber nicht akzeptieren.» Die Medien würden ein «China-Bashing» betreiben. «Was wir hier sehen, ist der Beginn eines neuen kalten Krieg.»

Giuliano sagt, er lebe seit 25 Jahren in China und Hongkong und arbeite als Berater. «Ich bin ein wichtiger Meinungsführer», sagt er. Ein Video von ihm sei fünf bis zehn Millionen Mal geschaut worden, vor allem auf dem chinesischen Festland. Auf seinem Twitter-Account publiziert er Videos von seinen Auftritten in chinesischen Medien und seine Meinung zu den Protesten.

Giuliano schreibt dort, es handle sich um eine «selbsternannte Bewegung für Demokratie und Freiheit, aber tatsächlich handelt es sich um widerliche Manipulation durch die USA und die Reichen». Über viele Vorfälle in Hongkong berichteten die Medien nicht. Es handle sich um eine Revolution ähnlich jener in der Ukraine. Sie werde von den USA und ihrer CIA und parteiischen Medien unterstützt.

(ehs)