Schweizer spenden Parteien 50 Millionen

Über 50 Millionen Franken Spenden erhalten Parteien in einem Wahljahr von Privaten. Dies geht aus einer Auswertung von Steuerdaten aus 22 Kantonen hervor, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Bei den meisten Spenden handelt es sich um kleine Beträge. Ins Gewicht fallen Mandatsabgaben, die gewählte Politiker und Richter an ihre Parteien entrichten.

Zuwendungen an Parteien in der Höhe von bis zu 10'000 Franken können seit dem Jahr 2011 von den Steuern abgezogen werden. Davon machen Schweizerinnen und Schweizer regen Gebrauch. «Es gibt offenbar viele Bürger, die bereit sind, einen schönen Schübel Geld für die Politik aufzuwenden», sagt Historiker und Ex-CVP-Generalsekretär Hilmar Gernet.

(scl)