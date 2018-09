Schweizer stürzt vier Meter in die Tiefe

Bei einem Parkhaus in der spanischen Hafenstadt Málaga ist ein 18-jähriger Schweizer am Donnerstag verletzt worden. Er hatte von einer Mauer auf eine andere, drei Meter entfernte Mauer springen wollen, schreibt «La Opinión de Málaga». Dabei fiel er vier Meter in die Tiefe und erlitt Brüche an den oberen Extremitäten.

Gemäss dem Portal wurden die Rettungskräfte um 1 Uhr morgens informiert, dass eine verletzte Person am Boden liege. Der Schweizer sei bei Bewusstsein und liege jetzt im Spital. Weshalb er von einer Mauer zur nächsten springen wollte, ist nicht bekannt.

