Schweizer verrauchen über 6 Tonnen CBD-Hanf

Das Geschäft mit legalem Hanf blüht. Vor drei Jahren bezahlten die Hersteller erst 400'000 Franken an Tabaksteuer, letztes Jahr waren es laut «SonntagsZeitung» schon 15,1 Millionen Franken. Diese Daten lassen erstmals eine Aussage darüber zu, wie viel CBD in der Schweiz geraucht wird. «Schätzungsweise wurden 6200 Kilogramm an Blüten versteuert», sagt Adrien Kay vom Bundesamt für Gesundheit.

Die meisten Kunden sind noch jung, wie eine Studie von Sucht Schweiz zeigt. Trotzdem gibt es keinerlei Prävention im Bereich von CBD. Denn im Gegensatz zu Zigaretten fällt beim legalen Gras keinerlei Abgabe an den Tabakpräventionsfonds an. Dies sorgt jetzt für Kritik. Laut Wolfgang Kweitel von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz sollten auch CBD-Blüten abgabepflichtig sein. «Schliesslich werden diese allermeist geraucht, was schädlich ist.»

(roy/20 Minuten)