Schweizer wegen Notizzettel angeklagt

Nach einem Familienausflug in Deutschland im vergangenen Mai baute Mario* aus Lugano einen Parkunfall. «Durch ein Manöver habe ich ein anderes Auto berührt und beschädigt», sagt er gegenüber «Tio». Auf der hinteren Stossstange des Mercedes gab es einen 15 Zentimeter langen Kratzer.

Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Friedhofes, wie Mario sagt. Dort versuchte die Familie den Fahrzeughalter aufzusuchen. Leider ohne Erfolg, sodass sich Mario dazu entschied, einen Notizzettel mit seinen Koordinaten auf der Windschutzscheibe zu hinterlassen. Drei Tage später wurde er von einer deutschen Werkstatt über das Ausmass des Schadens informiert. Die Versicherung übernahm die Reparaturkosten des Fahrzeugs.

1500 Euro Geldstrafe

Fünf Monate nach dem Unfall und einer Befragung durch die Polizei Reutlingen kam die Überraschung: Mario erhielt einen eingeschriebenen Brief mit der Anklageschrift. Die Deutschen Behörden warfen ihm unberechtigtes Verlassen des Unfallortes vor. Aus der Anklageschrift geht hervor: «Sie werden beschuldigt, sich als Unfallbeteiligter nach einem Unfall im Strassenverkehr vom Unfallort entfernt zu haben, bevor Sie eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hatten...»

Nun wird gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro angesetzt und ein sechsmonatiges Fahrverbot in Deutschland verhängt. Mario werde in den nächsten Tagen Einspruch einlegen. Die Besitzerin des beschädigten Autos erstattete angeblich Anzeige, weil sie befürchtete, der Tessiner könnte nicht wieder auftauchen. Nun wäre sie allerdings bereit, die Beschwerde, falls möglich, zurückzuziehen.

Visitenkarte reicht nicht

Die Tessiner Staatsanwaltschaft zweifelt am Vorgehen der deutschen Behörden. Sie haben Mario direkt kontaktiert, hätten aber über die Schweizer Behörden gehen müssen. Zum Fall nehmen sie allerdings keine direkte Stellung. Aber auch der Tessiner habe nicht korrekt gehandelt. Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen (Astra) sagt dazu: «Wenn jemand einen Sachschaden verursacht, ist es wichtig, den Geschädigten möglichst schnell zu benachrichtigen.» Es reiche nicht, nur die Visitenkarte oder einen Zettel am Fahrzeug anzubringen. «Eine solche Nachricht kann zwischenzeitlich verloren gehen. Falls man den Geschädigten nicht erreichen kann, muss der Vorfall sofort der Polizei gemeldet werden», so Rohrbach.

*Name von der Redaktion geändert

