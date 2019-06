Schweizerin stürzt in Norditalien in den Tod

Gegen 11 Uhr am Samstag stürzte eine 57 Jahre alte Schweizerin beim Monte Segor im Norden Italiens in den Tod. Die Wanderin war in Begleitung von vier Personen, die zusehen mussten, wie die Frau etwa hundert Meter in die Tiefe fiel.

Die Begleiter alamierten die Rettungskräfte, wie das Portal «Ciao Como» berichtet. Die Verunfallte wurde mit einem Helikopter ins Spital nach Menaggio geflogen. Jede Hilfe kam aber zu spät, wie die italienischen Behörden mitteilten. Die Carabinieri der Ortschaft Menaggio leiteten eine Untersuchung ein.

(dmo/sda)