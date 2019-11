Schweizweite Probleme bei der Kartenzahlung

Leser-Reporter meldeten am Dienstagmorgen, dass sie in mehreren Shops schweizweit weder mit der Bankkarte noch mit der Kreditkarte zahlen konnten. So auch M. C.*: «Ich konnte in einem Laden in Zürich nicht mit der Karte zahlen», sagt der 37-Jährige.

Danach soll er in zwei weiteren Läden das gleiche Problem gehabt haben: «Die Angestellten wussten nicht, was los ist.» In der Zwischenzeit habe er gesehen, dass mehrere Läden Zettel mit dem Hinweis «Keine Kartenzahlung möglich» aufgehängt hätten.

Auch die SBB vermeldete auf Twitter, dass es eine Störung mit der Zahlung per Kreditkarte oder Bankkarte gebe.

Momentan gibt es eine Störung mit der Zahlung per Kredit Karte oder Bankkarte. Am Automaten sowie online und auf der App. Wir empfehlen dir das Billett am Automaten gegen Barzahlung zu lösen. Entschuldige die Umstände. /sb — RailService SBB CFF FFS (@RailService) November 19, 2019

Technische Störung

Bei Worldline, der neuen Besitzerin von SIX Payment Services, bestätigt man das Problem: «Wegen einer technischen Störung war es vielen Kunden in der Schweiz nicht möglich, mit der Karte zu bezahlen.» Laut einer Sprecherin waren zahlreiche Läden in der ganzen Schweiz betroffen. Auch in Shops in Österreich und Luxemburg war eine Kartenzahlung nicht möglich.

In der Zwischenzeit habe man das Problem aber behoben: «Die Systeme laufen jetzt langsam wieder an. Bei Zahlungen mit der Karte kann es trotzdem noch zu Verzögerungen kommen», so die Sprecherin.

