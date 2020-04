Minderjährige verüben jedes vierte Sexualdelikt

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was es im Netz erlebt. Bieten Sie Ihrem Kind auch an, dass es sich bei einer anderen Vertrauensperson aussprechen kann.Greifen Sie in der Familie das Thema Selbstdarstellung im Netz auf. Zeitungsberichte über Sexting- und Sextortion-Fälle können geeignete Aufhänger für Gespräche dieser Art sein.Gehen Sie auch das Thema Gruppendruck und die Dynamik von Beziehungen ein. Fragen Sie nach: Warum macht man mit, warum nicht? Wann gehört man dazu, wann nicht mehr?Besprechen Sie mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn, welche Fotos riskant sind. Als Faustregel gilt: Publizierte Bilder sollten so beschaffen sein, dass diese auch mit gutem Gefühl in einer Zeitung erscheinen dürften. Was als persönlicher Austausch begann, kann ungewollt oder nach dem Auseinanderbrechen einer Beziehung oder Freundschaft in einem grösseren Kreis veröffentlicht werden.Raten Sie Ihrem Kind dringend davon ab, Nacktbilder oder sexuell gefärbte Bilder ins Netz zu stellen, zu versenden oder auf einem ungesicherten Gerät aufzubewahren.