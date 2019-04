Schwuler SVPler legt sich mit der alten Garde an

Im Rahmen der gestrigen Delegiertenversammlung der SVP Zürich fand die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder statt. Zürcher Präsident ist neu Patrick Walder, wobei er von drei Vizepräsidenten unterstützt wird. Gewählt wurde unter anderem Alt-Nationalrat Toni Bortoluzzi.

In einem Tweet verschafft SVP-Mitglied Michael Frauchiger seinem Ärger Luft:

Die heutige DV der @svpzh war unglaublich! Nach meiner Wortmeldung gegen den neuen #Homophoben Vize Toni Bortoluzzi wurde ich noch von einem NR verbal angegriffen! Sorry so nicht! Ich weiss wen ich im Herbst nicht wählen werde!@SRF @watson_news @20min @NZZ @tagesanzeiger @SVPch — Michael Frauchiger (@MFrauchigerSVP) April 2, 2019

«Eine solche Person in der Parteileitung ist peinlich»

Bortoluzzis Wahl kann der schwule Michael Frauchiger nicht nachvollziehen: «Bortoluzzi hat sich in der Vergangenheit mehrmals abfällig gegenüber Kinder, Frauen und Homosexuellen geäussert.» Er verweist dabei auf Bortoluzzis Aussage von 2015, wonach Homosexuelle einen verkehrten Hirnlappen hätten.

Ende 2018 habe er gegen Kita-Kinder mit geringerem IQ gewettert und als er 2015 als Nationalrat zurücktrat, sei er froh gewesen, dass «ein Mann und keine Frau nachrutscht ist», so Frauchiger. Eine solche Person in der Parteileitung sei nur peinlich. «Die anderen Gewählten sind ernstzunehmende Politiker, nur Bortoluzzi ist für mich untragbar.» Deshalb habe er sich an der Delegiertenversammlung zu Wort gemeldet.

«Eines Nationalrats unwürdige Aussage»

Frauchigers Wortmeldung blieb nicht unkommentiert: So habe Nationalrat Thomas Matter gesagt, wer sich einmal in zehn Jahren an der Delegiertenversammlung auf diese Weise äussere, solle besser seine Klappe halten. Für Frauchiger ein verbaler Angriff, die eines Nationalrats unwürdig sei: «Ich finde diese Aussage völlig daneben. Ich war in den letzten zehn Jahren an fast jeder Delegiertenversammlung und engagiere mich aktiv für die SVP.» Er werde deshalb an der Nominationsversammlung einen Antrag stellen, um Matter von der Kandidatenliste für die Nationalratswahlen zu streichen.

«Als Schwuler fühle ich mich in der SVP wohl»

Laut Frauchiger hat die SVP aber kein grundsätzliches Problem mit Homosexualität: «In den letzten zehn Jahren hat sich einiges gebessert und ich fühle mich als homosexuelles Parteimitglied absolut wohl.» Nur noch der «engste Kern der alten Garde» politisiere «vom Herrliberg runter» gegen Schwule und Lesben. Aber deswegen werde er seine Parteizugehörigkeit nicht ändern, so Frauchiger.

«Habe mich verpflichtet gefühlt, Bortoluzzi zu verteidigen»

Thomas Matter kann Frauchigers Ärger nicht nachvollziehen: «Einen verbalen Disput gab es nicht. Ich wusste auch nicht, dass er schwul ist. Wir waren einfach draussen beim Rauchen. Aufgrund seiner Aussagen habe ich mich einfach verpflichtet gefühlt, Bortoluzzi zu verteidigen.» Denn Bortoluzzi habe die letzten dreissig Jahre viel für die SVP getan und sei lange Nationalrat, sogar Bundesratskandidat, gewesen. Ausserdem seien zwei von Bortoluzzis besten Freunden schwul gewesen. «Ich fand es deshalb respektlos, vor allen zu behaupten, dass er ein Schwulen- und Frauenhasser ist.»

Auf Frauchigers Drohung, ihn von der Liste der Nationalratskandidaten streichen zu wollen, reagiert Matter gelassen: «Das kann er gerne veranlassen. Ich würde das sehr bedauern, jedoch lasse ich es mir nicht nehmen, als Politiker meine Meinung sagen zu dürfen.»

Toni Bortoluzzi wollte sich 20 Minuten gegenüber nicht äussern.



(mm/daw)