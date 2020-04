Sei live bei der Rückkehr aus dem Lockdown dabei

Coiffeure, Kosmetikstudios, Massagesalons, Zahnärzte, Tätowierer sowie Garten- und Baucenter dürfen wieder Kunden empfangen.

Umfrage Kommt die Teilöffnung zum richtigen Zeitpunkt? Ja, sechs Wochen Lockdown sind genug. Die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden.

Nein, wir wissen immer noch sehr wenig über die Auswirkungen des Coronavirus.

Unbedingt. Mit meiner Corona-Frisur kann ich mich im Spiegel nicht mehr anschauen.

Dazu habe ich keine Meinung.

20 Minuten spricht vor Ort mit Ladenbesitzern und Kunden. Schau rein oder komm selber vorbei. Dies um 9.00, 12.00 und 17.30 Uhr beim Bauhaus in Schlieren (ZH), 9.00 und 12.00 beim McDonalds in Burgdorf (BE) und um 17.30 beim Coiffeur Aerni in Bern.

(gusi)