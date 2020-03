«Senioren werden in ihrer Freiheit eingeschränkt»

In der Schweiz herrscht wegen des Coronavirus Ausnahmezustand: Das öffentliche Leben ist weitgehend stillgelegt, nur noch Lebensmittelläden und Apotheken sind geöffnet. Der Kanton Uri greift aufgrund der steigenden Fallzahlen nun noch weiter durch: Der kantonale Führungsstab erliess am Donnerstag ab 18 Uhr eine Ausgangssperre – die Urner Behörden nennen es «Ausgangsbeschränkung» – für Personen ab 65 Jahren für das gesamte Kantonsgebiet. «Wir haben dies angesichts der steigenden Fallzahlen in Uri und aufgrund der herrschenden Lage entschieden», so der Stab zu 20 Minuten.

Ab morgen dürfen demnach diese Personen das Haus oder die Wohnung nicht mehr verlassen. Ausgenommen sind Arztbesuche, Bestattungen. Lebensmitteleinkäufe sollten durch Dritte organisiert werden. Spaziergänge allein oder zu zweit sind während maximal zwei Stunden pro Tag noch zulässig. Darin eingeschlossen ist das Ausführen von Haustieren.

BAG appelliert an Senioren



Ein Grund für das harte Durchgreifen des Kantons könnte sein, dass einige Senioren die Empfehlungen des BAG zu wenig ernst genommen haben (siehe Video oben). Auch eine Journalistin stellte an der Coronavirus-Pressekonferenz am Donnerstag fest, es seien trotz Lockdown viele ältere Leute in den Läden am Einkaufen. Daniel Koch vom BAG appellierte daraufhin, falschen Stolz abzulegen und sich zurückzunehmen.

Bei Ulrich Brügger, Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands für Seniorenfragen, stösst die Ausgangssperre des Bundes auf wenig Verständnis. Sie sei «inkonsequent». So würden ältere Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt.

«Gleichzeitig treffen sich aber immer noch sehr viele Junge draussen, um am See zu sitzen und den Frühling zu geniessen», sagt Brügger. Das, obwohl es mittlerweile auch junge Menschen ohne Vorerkrankung gebe, bei denen die Viruserkrankung einen schweren Verlauf nehme.

Brügger leuchtet ein, dass die Risikogruppe der älteren Menschen besonders geschützt werden muss: «Doch es sind ja die Jungen, die dann für die Älteren den Einkauf machen. Wenn die Vorsichtsmassnahmen da nicht eingehalten werden, bringt die Ausgangsbeschränkung für die Alten auch nicht viel.» Für Brügger ist klar: «Es muss eine einheitliche Regelung geben.» Er rechnet damit, dass der Bund in den nächsten Tagen eine Ausgangssperre für die ganze Schweiz und alle Altersgruppen erlassen wird.

«Tiefer Einschnitt ins Sozialleben»



Für Peter Burri Follath, Sprecher von Pro Senectute Schweiz, ist die Massnahme des Kantons Uri für die Betroffenen «sicher äusserst hart und schwer nachvollziehbar». Dies bedeute einen tiefen Einschnitt in ihr Sozialleben. Dennoch sei dieser Schritt zu erwarten gewesen. Er sieht auch positive Aspekte: So könnten etwa Unfälle in der Freizeit verhindert werden, die etwa bei Velotouren oder beim Wandern passieren könnten. Denn wenn jetzt solche Unfälle passieren würden, könnte dies die Ärzte und Spitäler noch zusätzlich belasten.



Burri Follath appelliert an die Senioren, sich solidarisch mit den Mitmenschen zu zeigen. So etwa mit jenen, die wegen der aktuellen Massnahmen in ihrer Existenz bedroht sind. «Den Appell an die Solidarität der Senioren machen wir mit dem Wissen, dass auch diese schwierige Zeit wieder zu Ende geht.»

Halten sich die Senioren an die Weisung?



Ulrich Brügger sieht als Präsident eines Altersheims in drastischen Massnahme jedoch auch Zündstoff: «Wenn die Menschen in Altersheimen eingesperrt werden, wird es einige geben, die das nicht akzeptieren wollen.» Er rechnet deshalb damit, dass es in Altersheimen vermehrt zu Problemen kommen könnte, bei denen die Bewohner auch psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.

Tatsächlich ist eine Ausgangsbeschränkung auch schweizweit ein Thema. Daniel Koch vom BAG erklärte am Donnerstag, man strebe diesen letzten Ausweg wie in Italien zwar nicht an. Auf die Frage eines Journalisten antwortete er aber, diese Frage müsse der Bundesrat diskutieren. Dabei kam auch die Frage auf, ob die Kantone überhaupt strengere Massnahmen als sie der Bund erlassen hat, wie etwa die Ausgangsbeschränkung, ergreifen dürfen.

Der Kantonale Führungsstab Uri betont, es handle sich um eine Ausgangsbeschränkung und nicht um eine Ausgangssperre. «Diese Kompetenz hat der Kantonale Führungsstab in der aktuellen Lage.»

Auf die Kritik, die Massnahme treffe die Senioren besonders hart und isoliere sie sozial, kontern die Urner Behörden: «Angehörige der Bevölkerungsgruppe über 65 Jahre sind erwiesenermassen am meisten gefährdet, dass die Corona-Infektion bei ihnen einen schweren Verlauf nimmt. Auch Personen der anderen Altersgruppen müssen ihre Aktivitäten beschränken.» Damit meint der Führungsstab etwa, dass die Gesamtbevölkerung angehalten sei, Gruppen von mehr als fünf Personen zu meiden, oder dass auch Jugendtreffs und Partys verboten seien.





(dgr/dag/pam)