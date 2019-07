Liebe Serafe, was meint ihr mit Z~f´X]Y´FUX]c!?

Die Gebühreneintreiberin Serafe bekundet weiterhin Mühe, korrekte Rechnungen für die Medienabgabe zu verschicken. Nachdem sie Anfang Jahr Briefe an falsche Adressen verschickt hatte, meldet nun ein 20-Minuten-Leser, er bekomme immer noch fehlerhafte Rechnungen.

Dieses Mal ist ein Brief, der auf Ende Juni datiert ist, mit Spezialsymbolen übersät und völlig unleserlich. Noch im März hatte die Billag-Nachfolgerin wegen des Adress-Wirrwarrs Besserung gelobt.

«Es ist bereits die zweite Rechnung, die bei mir so aussieht», sagt der Leser-Reporter. «Das ist unprofessionell. Eine Firma, die im Auftrag des Bundes arbeitet, sollte korrekte Rechnungen verschicken können.»

Externe Firma verschickte die E-Rechnung

Auf Anfrage von 20 Minuten ist Serafe überrascht, dass solche «kryptischen» Rechnungen im Umlauf sind. «Eine Rechnung in dieser Form sehen wir zum ersten Mal», sagt Sprecher Erich Heynen.

Es handle sich bei diesem Beispiel nicht um eine von Serafe gedruckte Rechnung im klassischen Sinne, sondern um eine E-Rechnung, welche als digitaler Datenstrom von Serafe an die Six Paynet AG übermittelt worden sei. Diese habe dann wiederum die Rechnung in das Internetbanking-Portal des betroffenen Endkunden ausgeliefert.

«In unserem IT-System ist die Rechnung ‹unkryptisch› lesbar», sagt Heynen. Die Fehleranalyse habe bereits begonnen. «Selbstverständlich werden wir mit unseren Partnern im elektronischen Zahlungsverkehr detaillierte Abklärungen vornehmen», sagt Heynen.

Serafe entschuldigt sich

Die Kette des Transports erstrecke sich über diverse Stellen. «Unabhängig davon, wo wir den Fehler finden werden, entschuldigen wir uns natürlich in aller Form bei den betroffenen Kunden», versichert er. Weitere betroffene Kunden bitte man, sich über das Callcenter von Serafe zu melden, sagt Heynen.

(pam)